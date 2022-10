Habay méritait tellement plus qu’un point

Deux tirs cadrés, deux buts ! Le réalisme hutois a privé des Habaysiens vraiment très impressionnants, surtout avant le repos, d’un succès mérité. "C’est clairement un point gagné et certainement pas deux de perdus", insistait l’entraîneur hutois après le coup de sifflet final. Il avait entièrement raison tant, pendant la première demi-heure, on avait assisté à un récital ou plutôt à un festival des Habaysiens. Les Hutois ne pouvaient qu’essayer de s’arc-bouter devant leur but, ce qu’ils avaient assez bien réussi notamment avec un sauvetage miraculeux de Czagiel à même sa ligne de but. Mieux que cela, ils avaient même réussi à planter un but sur leur unique demi-occasion : une volée de Picchietti, consécutive à une longue rentrée, qui filait dans les filets via le poteau (1-0). Au quart d’heure, Habay égalisait de façon méritée. Léonard prenait la défense hutoise de vitesse, dribblait Marly et glissait le ballon dans le but vide (1-1).