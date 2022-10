Sébastien Cognart (Saint-Mard) : "Beaucoup de joueurs manquent ou manquaient de mental"

Sébastien, vous êtes d’accord si on affirme que ce match va opposer deux des principales déceptions de ce début de saison ?

Pas nécessairement pour ce qui nous concerne. Nous sommes en pleine reconstruction. Ce n’est pas parce qu’Aurélien Joachim a signé chez nous que nous sommes subitement devenus des favoris. Il a été blessé et avant cela, il n’avait pas joué pendant huit mois. Arend n’a pas joué depuis longtemps, Aubois et Neetens sortent d’une très grosse saison et plusieurs éléments de notre défense, Saint-Mard, Garcia, Maury, sont blessés. De plus, plusieurs joueurs ont perdu la confiance la saison passée et on ne remet pas tout ça en place du jour au lendemain. On pourra tirer un bilan en février ou mars, pas avant.

Votre président est ambitieux cependant. Il saura se montrer patient ?

Oui, il est ambitieux, mais il sait aussi dans quelle phase nous nous trouvons. Et comme moi, il constate qu’il y a une progression. Un point contre une équipe de Gouvy qui a gardé le rythme de la D3, ce n’est pas un mauvais résultat. On parle beaucoup de ces penalties retirés en fin de match, qui nous ont permis d’égaliser, mais on évoque moins cette faute sur Masson qui, selon moi, aurait dû valoir une carte rouge à son auteur.

Breda, le bon exemple

Vous parlez de progression, mais les résultats demeurent irréguliers pourtant…

C’est l’aspect mental, confiance, dont je parlais. À Ethe, quand ça va bien, ça va bien, mais quand l’équipe est dans le dur, elle ne trouve pas toujours les ressources. Ils font un bon match et pensent que la semaine suivante, il suffira d’enfiler short et maillot pour que ça tourne. Or, je leur répète sans cesse que l’essentiel n’est pas de fournir une bonne prestation, mais de la reproduire. Beaucoup de joueurs manquent ou manquaient de mental, mais les choses s’améliorent. Ils apprennent à réagir. Je prends l’exemple de Clément Aubois. J’ai vu des choses en match et à l’entraînement qui ne me plaisait pas, je l’ai renvoyé sur le banc, il a fait une bonne entrée à Vaux et, dimanche, un gros match contre Gouvy. Mais il est encore loin de ce qu’il peut apporter car son potentiel est énorme.

C’est en tout cas le genre de réaction que vous souhaitez ?

Tout à fait. J’ai un autre exemple, celui d’Alexis Breda. Il était à Gérouville la saison passée, il est venu pour l’équipe B, mais vu les absences en défense, il a joué avec nous dimanche et encore mardi, lors d’un amical à Libramont. Il a été tout bon, il a l’attitude que je veux voir et je peux vous dire qu’il confirme, les autres devront cravacher pour récupérer leur place.