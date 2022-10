C’est notre derby, en effet, puisqu’on n’a pas de voisin immédiat dans la série (NDLR: 15 km séparent les deux clubs) et nos dirigeants ont prévu un souper d’avant-match pour l’occasion. Est-ce qu’il y a pour autant une effervescence particulière au sein du groupe ? Je dirais que cela vaut surtout pour quelques jeunes passés par Arlon, comme Semedo, Cravatte ou Guzman. Moins pour les autres.

Mais cela reste néanmoins un match important pour votre équipe qui doit interrompre cette autre série, toute différente…

Effectivement. Il convient de renouer assez rapidement avec la victoire. Sur nos derniers matches, le bilan comptable n’est pas suffisant, même si je n’ai pas trop à me plaindre du contenu. Mais à Houffalize, on encaisse dans les arrêts de jeu ; à Oppagne, on joue une heure à dix ; contre Sart, on est à 15 tirs cadrés pour 4 aux Sartois et à Bastogne, on mérite sans doute de l’emporter aux points. Seul Oppagne nous a véritablement dominés, même à onze contre onze. On a commis des erreurs individuelles qu’on ne commettait pas avant.

« Negi a fait du bien »

Que vous ne commettiez pas ou qui n’étaient pas exploitées par les attaquants de P2 ?

C’est vrai que quand vous tombez sur un Jordy Jadot, c’est autre chose. Ou un Murtezi qui, contre nous, tire deux fois et marque autant de fois. Mais contre Bastogne, on a retrouvé une bonne solidité de tout le bloc. Le retour de Negi, qui n’avait pas encore joué en championnat, a fait du bien. Et j’ai pu décaler Boelen sur le côté. On récupère à peu près tout le monde aussi, ce qui me contraint à opérer des choix. Reste à gagner à domicile, pour faire fructifier ce point en déplacement.

Longtemps, vos joueurs n’ont regardé que vers le haut du tableau en P2. Désormais, vu le nombre de descendants potentiels, c’est plutôt dans le rétro qu’il convient de regarder. Cela engendre une pression supplémentaire ?

Non, je ne la ressens pas en interne. Il est encore trop tôt, je pense. Et dans l’ensemble, notre départ est plutôt encourageant pour un promu. Huit points et la mi-tableau avec un match de moins, on n’a pas à se plaindre. D’autant que cette série est particulièrement serrée et que chaque match s’annonce indécis. Maintenant, je pense que les quelques rencontres qui arrivent, contre Arlon, Ethe et Longlier, soit trois valeurs sûres de P1, peuvent faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Nous plonger dans la lutte pour le maintien ou nous permettre de viser les places d’honneur. À nous de les négocier au mieux.