À 30 ans, il nage en plein bonheur.

Pierre-Antoine Collard, Marloie en tête de la D3, vous y auriez cru il y a 10 ans ?

Sans doute pas. Mais le club a gravi les échelons petit à petit pour y arriver, sans se brûler les ailes, comme d’autres. Guy Hérion veut stabiliser Marloie en D3 et y met toute son énergie. L’arrivée du coach Frédric Jacquemart et les transferts de cette année, très bien ciblés, ont amené cette équipe à ce niveau. Les joueurs qui sont arrivés sont parfaitement compatibles avec ceux qui étaient déjà là.

Cette première place est méritée ?

Nos deux dernières prestations ont été mauvaises. Mais nous avons gagné sur le fil chaque fois. Avec un brin de chance, une volonté sans faille et des individualités. Comme Gwen Jaa qui nous offre les trois points à Libramont. Les autres victoires, elles étaient méritées. On n’a donc pas volé notre place du tout. J’avoue que j’ai pris mon pied à la lecture du classement la semaine passée.

Ce Marloie est le plus fort dans lequel vous ayez joué ?

Évidemment. Avec des Jaa, Mohimont, Devresse ou Dehon, Marloie dispose de joueurs expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves plus haut. Mais ils n’ont pas que le talent, ce sont aussi des bons gars. L’ambiance est incroyable dans ce groupe. C’est une famille, on aime passer du temps ensemble aux entraînements, après les séances aussi. Cette atmosphère positive joue dans les résultats également.

Hormis une infidélité de deux campagnes à Rochefort, vous avez toujours joué à Marloie. Mais vous avez failli partir en fin de saison dernière ?

Je dois avouer que j’ai hésité. La saison dernière n’a pas été fameuse personnellement avec un premier tour compliqué. Mais je me suis accroché et j’ai eu raison. J’ai débuté six fois cette saison avant ma suspension contre Libramont. Je ne regrette vraiment pas. Je suis en meilleure forme qu’il y a un an, moins ennuyé par les petits pépins aussi. Mais jouer à moins d’un kilomètre de la maison, dans mon club de cœur, en D3, c’est la combinaison parfaite.

Marloie peut-il viser la montée ?

Ce n’est pas à l’ordre du jour, du tout. On aimerait accrocher la première tranche, il reste trois matchs pour garder la tête. Ce serait déjà un fameux exploit. Pour la suite, terminer dans la colonne de gauche signifierait une saison réussie.

Peut-on parler de derby en évoquant la rencontre face à Meix ?

Je dois avouer qu’hormis Brolet, Blaise et Nicolas Day, je connais peu de joueurs de cette formation. La proximité est plus grande avec Rochefort et Ciney par exemple, deux clubs hors province.

Quoi qu’il en soit, Meix a bien relevé la tête et n’aura rien à perdre samedi. Par contre, avec la présentation de toutes les équipes du club et l’ambiance qu’il y aura, je n’imagine pas un autre résultat que la victoire. Il risque d’y avoir beaucoup d’ambiance.

Enfin, que pensez-vous de la plainte de Sprimont après l’histoire des lignes trop larges lors du premier match ?

Dans le vestiaire, tout le monde est énervé. On a joué, on a gagné. Sprimont n’a émis aucune réserve sur la feuille, mais seulement le lendemain. Je reste persuadé que nous garderons les trois points. Sinon, ce serait une injustice totale.