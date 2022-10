Même Braet ne s’attendait pas à une telle entame

Mais histoire de mettre toutes les chances de leur côté, les Mussonnais ont eu droit à une préparation corsée. "Nous avons repris dès le 15 juillet, confie Martin Braet. Les coaches ont été vraiment très pédagogues. Nous savions qu’il fallait démarrer assez vite. Nous avons un groupe assez large, quand tout le monde est là, nous sommes 14. Mais au final, ce n’est pas plus mal car avec les blessés, les absences, tu arrives vite avec un noyau réduit. "

Ce week-end, c’est Fratin qui se déplacera à Musson. "Le jour de la présentation de toutes les équipes du club, note Martin Braet. Autant dire que nous aurons à cœur de livrer une belle prestation devant un public bien garni. Le report de la rencontre de la semaine dernière à Arlon ? C’est dommage car nous étions sur une bonne dynamique et qu’il s’agit d’un derby toujours intéressant à jouer. Maintenant, ce n’est pas le premier match remis pour un manque d’arbitre. Et ce ne sera pas le dernier. Il faudra juste réussir à le recaser à un bon moment."

Quand on demande à Martin Braet quel est l’objectif de Mussonnais, Martin Braet répond "que nous n’en avons pas. Nous prenons match par match et nous sommes dans cette philosophie depuis quelques années. Athus, Rulles et Libramont sont très forts, ils ont un groupe qui est dans la continuité de celui de l’an dernier. Nous, le but, c’est d’intégrer les jeunes et d’éviter de se prendre les pieds dans le tapis lors de matches pièges comme Fratin ou Chantemelle par exemple, des équipes avec qui nous nous battons depuis trois ou quatre saisons. Une place à prendre en play-off ? Nous avons perdu à Habay, cette équipe reste solide et fait partie du top 4 depuis plusieurs années. Il est trop tôt pour tirer des conclusions de toute manière."

« Ce qui arrive, c’est du bonus »

Après un départ relativement simple sur papier, Musson va désormais enchaîner les gros matches puisque Fratin, Rulles, Libramont ou encore Athus seront au menu des prochaines semaines. "Ce sera le mois de vérité. Le calendrier va se corser et monter crescendo, glisse le Mussonnais. Ce week-end, ce sera déjà chaud. Mais il faut bien se dire que nous n’avons aucune pression. Nous avons réussi notre entame de championnat donc désormais, nous pouvons être libérés. Si nous perdons contre Libramont, Athus ou Rulles, tout le monde dira que c’est normal. Si nous gagnons, c’est du bonus. Mais nous entendons bien jouer le coup à fond et livrer une belle bataille."