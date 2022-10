Grandjean: « Avec Leva et Raguet, on avait Éric et Ramzy dans le vestiaire »

Le onze d'or givrytois de Nicolas Grandjean

Gardien

Samuel Bodet. "Et je ne l’ai pas choisi uniquement parce qu’il est aujourd’hui mon entraîneur (rires). Il a toujours continué à progresser, notamment dans le jeu aérien. Au début, il n’osait pas trop sortir."

Défenseurs

Sébastien Otto. "Séba, c’était l’âme du club, quand je suis arrivé en P1. Un grand sportif. On est d’ailleurs déjà allé rouler une fois ou l’autre ensemble en VTT. C’est devenu un ami."

Jordan Feltesse. "La classe, tout simplement. Un bon, et un beau joueur."

Julien Robinet. "On aura fait une bonne partie de notre carrière ensemble. À Virton d’abord, à Givry ensuite, à Libramont désormais. Un joueur précieux tant sur le terrain qu’en dehors. Il n’a pas son pareil pour animer la vie d’un groupe, il organise toujours des trucs, il ramène des sponsors…"

Arnaud Billion. "Un garçon bourré de talent, mais un peu paresseux (rires) . Il aurait pu jouer plus haut, mais il ne forçait pas trop."

Médians

Dylan Remy. "L’inverse de Bill’(Arnaud Billion) . Un travailleur infatigable, souvent en tête lors des tests physiques. Tu lui donnes un ballon sale, il te le rend propre. Pas un hasard s’il est devenu capitaine à Rochefort en quelques mois."

Nathan Raguet. "Que dire ? Un garçon imprévisible, qui peut mettre un but du milieu de terrain un jour et se faire une entorse de la cheville en marchant sur un plot le lendemain. Pied gauche, pied droit, il pouvait débloquer un match à n’importe quel moment. Un régal de le voir jouer."

Jérôme Hinck. "Le plus fort de tous techniquement. Un vrai numéro 10 comme on n’en fait plus."

Attaquants

Alexandre Eloy. "On le surnommait ‘‘l’écureuil’’. Il courait partout et ne ratait pas grand-chose. Alors qu’il n’est resté qu’une saison et qu’il n’est pas originaire de la région, nous sommes toujours restés en contact. C’est bien la preuve qu’il m’a marqué. Il est encore titulaire en D2 à Namur aujourd’hui et cela ne m’étonne pas."

Sébastien Leva. "Son pied droit lui sert à peine à monter dans le bus, mais même en sachant qu’il n’a qu’un pied gauche, il est difficile de l’arrêter. Puis c’est un comique. Avec Nathan Raguet, ils faisaient la paire. On avait l’impression d’avoir Éric et Ramzy dans le vestiaire."

Maxime Lambert. "Un vrai tueur devant le but. Un ballon dans le rectangle, c’était ‘‘ficelles’’."

Remplaçants

Olivier Remacle. "Un chouette gars avec qui on ne peut se disputer. Il a quitté Givry en 2012, mais nous sommes toujours restés en contact. Il m’a d’ailleurs invité à son mariage."

Joaquin Villalba. "Idem, c’est devenu un ami, c’est toujours un plaisir de se revoir."

Nathan Copette. "On est presque voisins, j’habite à Moircy, lui à Freux. Il a fait toute sa carrière en nationale et il reste une pièce maîtresse d’Habay, ce qui en dit long sur ses qualités."

Antoine Toussaint. "À l’instar de Dylan Remy, il a toujours travaillé et écouté. Et donc progressé."

L’entraîneur

"J’en ai connu trois, mais difficile d’en choisir un. Je peux faire un mix des trois ? (rires). Je prends Éric Picart pour l’aspect tactique, Roger-Pierre Neuville pour l’aspect humain et Alain Hourlay pour l’aspect physique. Éric sort un peu du lot grâce à sa longévité."

Philippe Huberty

Quand il pense à Givry, Nicolas Grandjean pense, en premier lieu, à Philippe Huberty: "C’est lui qui m’a lancé dans le foot et je lui en serai toujours reconnaissant. La preuve, je roule toujours en Honda (rires) et je reste en contact avec lui. Le foot l’a un peu dégoûté. Reprendra-t-il du service un jour ? C’est à lui qu’il faut poser la question…"