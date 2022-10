Christian Bracconi (Virton) : "Contrarié, frustré, mais pas inquiet"

Tous les moments sont bons pour gagner. Selon moi, nous sommes dans une situation qui n’est pas encore inquiétante, mais elle nous oblige à avoir une réaction sans tarder. C’est la situation comptable qui pose problème parce que le contenu est rassurant. On est contrarié par cette situation au classement, frustré aussi d’avoir manqué plusieurs occasions de gagner, mais pas inquiet. Et ce que je vois à l’entraînement me donne des raisons d’y croire encore plus.

Vous dites que le contenu est rassurant, mais il ne l’a pas vraiment été face à Anderlecht…

Dans l’ensemble, il l’a été, si ce n’est contre Anderlecht et Dender. Il y a des signaux qui indiquent notre progression. Le jeu qu’on peut produire, le fait que physiquement, nous sommes au point. L’ensemble de l’équipe a couru 119 km à Anderlecht. Même s’ils n’ont pas tous couru dans le bon sens, ce n’est pas banal. Je constate aussi que l’équipe n’est pas défaitiste par rapport à la situation, même s’il a fallu pousser un petit coup de gueule cette semaine. Je sens une cohésion, une bonne adaptation aux principes de jeu.

Vous parliez d’un coup de gueule. Pourquoi ?

Parce qu’à Anderlecht, on n’a pas défendu comme on le devait, on n’a pas eu un comportement assez agressif face à une équipe qui aimait monopoliser le ballon. Or, cette agressivité, je la constate en semaine. Je l’ai déjà dit, on n’arrive pas encore à reproduire en match ce qu’on peut faire à l’entraînement et on n’arrive pas encore à enchaîner les bonnes prestations. La différence entre notre match contre Bruges et celui à Anderlecht était trop nette. Du coup, on marche un peu sur un fil. Il ne faudrait pas que le bilan comptable installe le doute dans nos rangs et qu’on n’ose plus entreprendre. Contre le Lierse, c’est un peu un tournant en ce sens.

Un Lierse qui cultive ce paradoxe d’aligner la meilleure attaque (18 buts) et la pire défense (18)…

Effectivement. Il faudra donc resserrer les boulons derrière, car on vient de prendre six buts en deux matches alors qu’on avait la meilleure défense (NDLR: 7 buts sur les 6 rencontres précédentes), et d’être plus efficaces devant.

« Pas une question de système »

En parlant de l’aspect défensif, vous avez aligné un bloc plus bas à Anderlecht, avec le seul Anne devant, soutenu par Kagé. Sans réel succès…

Mais ce n’était pas le but. On voulait certes densifier le milieu de terrain pour priver les Bruxellois du ballon, mais pour cela, il aurait fallu le récupérer plus vite et plus haut.

Vous avez pris six buts sur deux matches où vous avez changé de système, passant à une défense à trois. Cela signifie que vous allez revenir à une arrière-garde à quatre éléments ?

Non, pas nécessairement. Si vous regardez bien, on a pris six buts, mais on n’a pas concédé énormément d’occasions. Ce n’était pas une question de système, mais on a surtout payé des erreurs individuelles ou encaissé sur des coups de pied arrêtés, un domaine dans lequel on doit montrer plus de détermination. Je suis convaincu que notre équipe peut s’adapter à plusieurs façons de jouer. En pressant haut, avec un bloc bas, par des reconversions rapides ou des attaques placées. Mais avant tout, c’est l’efficacité, dans les deux rectangles, qui fait la différence.

À ce sujet, si Anne compte cinq buts à son actif, dont trois penalties, aucun autre joueur de l’équipe n’a inscrit plus d’un but. Or, vous pouvez quand même compter sur des Kagé ou des Aguemon qui ont déjà fait leurs preuves plus haut…

C’est important de disposer d’un véritable buteur, mais on ne peut pas se reposer que sur lui. Et, effectivement, on doit s’améliorer. Anne, lui-même, a eu des occasions qu’il n’a pas exploitées en début de parcours. Abdallah a hérité de belles possibilités, Mabella aussi. On travaille beaucoup la finition à l’entraînement et ils y sont efficaces. En match, il faut pouvoir se défaire de la pression. Concernant Kagé et Aguemon, je n’aime pas parler de déception, mais c’est vrai qu’on attend beaucoup de tels joueurs. Ils ont été un peu blessés, Yannick n’a pas beaucoup joué ces deux dernières saisons. Je pense qu’il faut encore un peu de patience concernant notre secteur offensif.

Flavio Becca en a-t-il de la patience ? On sait qu’il est du genre à prendre des décisions radicales quand les résultats ne suivent pas…

C’est vrai, mais il ne s’est pas manifesté en ce sens. Je le sens encore à fond derrière cette équipe et derrière moi. Il n’impose pas une pression particulière. Et la pression, je me la mets moi-même.