Après onze mois comme délégué, Antoine Bibot est redevenu joueur

Il commençait à avoir le temps long Antoine Bibot. Sur la touche depuis novembre dernier et un déplacement à Saint-Hubert, l’ancien joueur de Libramont voit enfin le bout du tunnel. Samedi, à Sart, il a joué une grosse heure. "Et j’avais rejoué en B les deux semaines précédentes, glisse-t-il. Cela fait vraiment du bien au moral. J’ai eu de bonnes sensations, mais j’étais rapidement cuit. À Sart, j’ai joué comme médian défensif alors que dans l’équipe B, je jouais comme défenseur central. J’ai donc dû courir un peu plus (rires). Et le rythme était vraiment différent."