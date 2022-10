Amory Prince et Sart ne veulent pas louper le gain de la tranche

Reste que se déplacer à Oppagne, qui remportera la tranche en cas de victoire, n’a rien d’une partie de plaisir. "En temps normal, prendre un point à Oppagne, c’est déjà un super résultat. Ce le sera encore plus ce samedi, note le portier sartois. J’ai toujours mis Oppagne dans mes trois favoris pour cette saison. Pour moi, Oppagne est même une valeur sûre de D3. La tranche déjà dans la poche sans l’égalisation de Vaux dans les arrêts de jeu ? C’est vrai. Mais d’un autre côté, nous allons gagner à Messancy en faisant preuve d’un gros réalisme. Et je n’oublie pas que Vaux a les occasions de faire le 1-2 avant que nous fassions le 2-1 ce soir-là. Mais oui, le 2-2 à la dernière seconde, c’est frustrant."

On l’a dit, Sart était pointé comme un oiseau pour le chat avant la saison. Autant dire qu’Amory Prince et ses équipiers savourent. "Mais il ne faut pas se leurrer, cette première place, nous ne l’occuperons plus pendant très longtemps, souffle l’intéressé. Pour l’instant, tout roule pour nous, nous n’avons pas de ble ssés, pas de suspendus, nous marquons facilement et nous encaissons peu. Attention, je ne dis pas que c’est de la chance pour autant, hein ! Mais nous n’avons pas l’ambition de tenir tête à certaines équipes. Et nous n’avons pas les reins assez solides pour le faire dans tous les cas. Comment j’explique la différence entre notre préparation et notre début de championnat ? Notre préparation était dégueulasse, mais nous n’avons pas été une fois au complet. Chaque année, nous sommes à la traîne au mois de décembre. Cette année, ce sera différent. Et si on prend le championnat sur une année civile, Sart est champion hein, car nous n’avons quasiment rien perdu en 2022. Mais attention, je ne dis pas que c’était plausible ou réalisable. Ce qui est certain, c’est que nous ne voulons pas perdre le bénéfice de ce début de saison dans quelques mois. Si nous pouvions terminer la saison dans le top 5, ce serait une belle récompense."