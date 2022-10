"J’avais atterri au club un peu par hasard, mais j’y ai passé de superbes saisons. J’ai toujours des contacts et mes enfants y jouent. C’était donc facile de chambrer dans la buvette (rires) !"

Offensivement compliqué

Six points en sept rencontres, l’Union a manqué son début de saison. Michaël Parmentier le reconnaît, il ne s’attendait pas à une entame si difficile.

"Nous n’avions pas un mauvais tirage, sans gros morceau. J’espérais faire 7/9, voire 9/9. Finalement, nous n’avons gagné qu’un match." Pour le mentor vecmontois, l’une des raisons de cette déconvenue est le manque de cartouche offensive.

"Nous n’avons pas de véritable 9, un tueur. Face à Odeigne, j’ai modifié mon système et nous avons retrouvé l’alchimie. Nicolas Caprasse est passé dans le milieu, Louis Van Geen sur la ligne arrière. Puis le retour de blessure de Steve Neumers nous fait beaucoup de bien. S’il le voulait, il ne serait pas en P3."

Mentalité à revoir

Plus que dans le jeu, c’est aussi dans les têtes que les Vecmontois ont reporté leur deuxième victoire. Depuis le début de saison, les forts caractères se tirent plus vite vers le bas que vers le haut.

"On se prend la tête pour des âneries, regrette Michaël Parmentier. On perd ensuite cinq à dix minutes à se répondre, le temps de prendre un but. Et pour moi, c’est fatigant de devoir toujours recadrer."

Mais l’ancien gardien se réjouit d’avoir observé du changement. "Nous n’avons pas eu de moment comme ça à Odeigne. Ils ont respecté la ligne de conduite. En espérant que cela continue ainsi."