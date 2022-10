Samedi dernier, face à Tavigny, Jonathan Bathy a ouvert le score, inscrivant le troisième but de ses couleurs depuis l’entame du championnat. Sainte-Ode aurait pu marquer davantage mais au nombre d’occasions, Tavigny était supérieur.

La formation avant les résultats

"Les garçons ont pris 3, 4 ans d’apprentissage sur ce seul match. C’était une rencontre très musclée, avec quelques grosses fautes. C’était un vrai match de P3. Chaque semaine, même si le ballon ne tourne pas pour nous, je vois une belle progression de mes joueurs."

Alan Sensique le dit haut et fort, les résultats passent actuellement au second plan pour lui. "J’ai toujours eu pour principe d’apprendre à jouer au foot. Je me base sur mon vécu, je ne propose pas des entraînements que l’on trouve dans les livres ou que l’on apprend en formation. Ce que je veux, c’est faire progresser les jeunes et je suis persuadé que certains évolueront en équipe A dans le futur."

Le coach ne sait pas si le comité est toujours derrière lui. "Cela ne me tracasse pas. Si le comité vient me trouver demain en me disant que je dois arrêter, j’arrêterai. Je n’oublie pas que le comité a abattu et abat toujours un gros boulot. Il n’y avait plus rien ici. Aujourd’hui, il y a deux équipes en P3 et le foot féminin fonctionne très bien. Je m’organise pour que les garçons puissent s’entraîner toutes les semaines, même si je dois prendre mon camion à 1h ou à 4h du matin avant de venir à l’entraînement."

Alan Sensique continuera donc à se donner à 100% pour Sainte-Ode B, en espérant que les premiers points finissent par tomber.

"Il n’y a que le non-respect et l’indiscipline que je n’accepte pas. Si je dois sortir un gars après 35 minutes, comme je l’ai fait samedi, je n’hésiterai pas", conclut-il.