De 2022, il retiendra aussi surtout son succès en master 1 et sa 2e place au scratch sur le G-Skin. "J’ai rattrapé le tir en 2e partie de saison, note l’exploitant forestier famennois. Ma préparation hivernale a été perturbée par un accident de travail. J’ai eu plusieurs orteils fracturés en prenant un sapin sur le pied. Et un mois après ma première course en mars à Jemelle, j’ai eu le covid. J’ai repris les entraînements début mai. Mais je ne parvenais jamais à récupérer. En juillet, j’ai été 2 semaines en stage dans les Alpes, pour préparer les Championnats de Belgique XCO. La condition revenait. Mais j’ai chuté 4 jours avant à la reconnaissance. Je me suis démis l’épaule. Je me la suis remise. Mais les tendons et muscles ont morflé. J’ai malgré tout pris un bon départ. Mais je suis retombé sur l’épaule. J’ai fini 6e. Vu les circonstances, je ne pouvais pas faire mieux. J’ai ensuite fait 2 Nations Cup, Houffalize et Sittard, et terminé 2 fois 2e en master 1, jamais loin du vainqueur."

« Je joue à Tetris pour pouvoir m’entraîner »

On a aussi vu Ludovic Mottet sur des marathons. "Je devais faire des BAMS plus tôt, mais avec le covid, j’ai dû attendre le Chouffe Marathon le 21 août, où j’ai cassé mon dérailleur d’entrée et abandonné, souligne-t-il. Je n’avais pas de repère 15 jours plus tard au national. J’ai fini 8e. Le niveau était énorme. Aujourd’hui, en master 1, les gars s’entraînent 15 voire 20h minimum par semaine. Mon travail ne me permet pas de m’entraîner plus de 8 ou 9 h. Et encore, je joue à Tetris avec mon emploi du temps pour les trouver."