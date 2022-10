(Rires). Non, ça va, la salle est à moins de deux cents mètres de mon domicile et c’est le club dans lequel j’ai évolué toute ma jeunesse. Donc, non, ça n’a pas été trop compliqué même si j’avoue que je n’ai pas trop eu l’occasion de m’entraîner durant les vacances.

C’est ce qui explique votre début de saison de mi-figue, mi-raisin ?

À titre individuel, oui. Je devrais avoir clairement quelques victoires en plus à mon actif. Mais le manque de préparation physique estival fait que je ne suis pas encore à mon meilleur niveau et que je dois encore être capable d’élever mon niveau de jeu pour atteindre celui qui était le mien au deuxième tour lorsque j’étais encore à Aye C.

Un niveau qu’il faudra déjà à la hausse ce samedi avec un match au sommet face à Braine E…

Je pense que notre vrai adversaire pour le titre, c’est la formation d’Ans A. Mais on ne doit pas seulement se fier aux classements et si Braine a remporté ses trois premières rencontres, c’est qu’ils ont un bon niveau de jeu. De mon côté, pour des raisons professionnelles, il n’est pas certain du tout que je puisse tenir ma place. On assistera peut-être au retour de Serge Lambert comme titulaire. Il s’est réentraîné sérieusement ces dernières semaines et sa blessure ne semble plus qu’un mauvais souvenir.

Un mot sur l’ambiance dans ce club que vous retrouvez après quelques années d’exil à Aye ?

J’ai envie de dire que je ne regrette jamais mes choix et celui de revenir dans mon club de cœur n’a pas été facile à prendre puisque j’avais découvert une famille chez les Godîs. Ici, à Melreux, je suis évidemment un peu chez moi et je connaissais bien, voire très bien la majorité des joueurs. Notamment Jean-Philippe Houziaux qui n’est autre que mon cousin.

Vous évoquez le club d’Aye. Leur situation doit vous toucher…

Ça a été un crève-cœur d’apprendre qu’ils ont dû déclarer forfait avec l’équipe C pour laquelle on s’est battu toute la saison afin qu’elle se maintienne. Mais voilà, avec les différents départs, je comprends le choix du club qui n’a pas su trouver des remplaçants. Et j’ai une pensée pour mes deux anciens coéquipiers (NDLR: Jean-François Lennertz et Benoit Vanlangendonck) qui doivent désormais évoluer en nationale 2.