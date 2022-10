"A près un nul face à Orgeo B et une défaite contre Sainte-Marie d’emblée, le moral en a pris un sacré coup. Cependant, nous avions également commencé avec un 0/6 la saison dernière lors de laquelle nous avions eu une belle réaction par la suite. Or, cette année, nous n’arrivons plus à reproduire notre jeu hormis notre première mi-temps lors de la joute inaugurale. On pensait d’ailleurs que c’était de bon augure mais force est de constater que c’est beaucoup plus délicat que prévu", dixit le coach libinois, Arnaud Lambrechts. On peut dès lors considérer que ce scénario n’était aucunement envisagé par les décideurs à l’aube de la saison. "Nous ne nous y attendions pas du tout, et je pense sincèrement que les suiveurs de la série avaient également la conviction de nous voir figurer plus en avant au classement. Toujours est-il que nous sommes malheureusement derniers avec seulement trois" buts inscrits en 7 matches. "

« Le moral n’est pas bon »

Quand on sait qu’à l’instar des autres sports, la confiance joue un rôle primordial dans les performances footballistiques, il y a lieu de se poser des questions quant au moral des troupes.

"Pour être franc, le moral n’est pas bon, ça se ressent d’ailleurs aux entraînements. la moyenne de présence à ceux-ci a chuté significativement. Nous commettons en outre beaucoup trop d’erreurs tant lors de la séance de la semaine que pendant les matches du week-end."

Dans pareilles circonstances, un entraîneur est malgré lui toujours sous le feu des projecteurs.

"Je reste confiant pour la suite des événements sinon je ne continuerais pas à soutenir mon équipe. J’ai l’intime conviction qu’avec l’envie et une mentalité positive, les résultats ne pourront que suivre."

Depuis l’entame du championnat, Libin doit composer sans ses deux joueurs phares de la saison dernière, à savoir Nathan Paisse et John Quevrin, tous deux blessés.

"On ne va pas se mentir, ce sont deux éléments qui sont difficilement remplaçables, à l’instar de Valentin Vandenheyde qui est également absent pour une longue durée. Je reste toutefois confiant à l’égard de mon noyau qui comporte de nombreux joueurs de qualité."

Arnaud Lambrechts tient au demeurant à mettre en exergue l’émergence des jeunes au sein de son noyau. "Certaines jeunes pousses frappent à la porte de l’équipe première, ils sont pétris de talent, mais ils doivent franchir un palier sur le plan physique et en termes de positionnement, mais c’est réellement encourageant pour la suite", ajoute le coach.

D’aucuns estiment que la série est plus costaude que la saison dernière, le cornac de Libin est également de cet avis. "Oui la série est beaucoup plus solide que l’an passé. On le remarque notamment avec ce panel de surprises au fil des journées. Aucun match ne paraît simple. Je vois tout de même la formation de Tellin émerger en bout de course, elle dispose en effet d’un noyau qualitatif et très équilibré."