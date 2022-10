Klaus, le chaînon manquant ?

Entre-temps, tandis que son maître atout soignait une déchirure de l’aponévrose sous le pied, Bouillon a dû se contenter d’un partage à Assenois B (7e), d’une courte victoire contre Gérouville (10e), d’une autre plus nette à Marbehan (12e) et d’un revers devant Nothomb B (2e). "C’est frustrant d’être sur le côté et ne pas pouvoir aider l’équipe, commente-t-il. Je suis content de pouvoir revenir. J’ai été décisif dimanche, mais je dois admettre que j’ai idéalement été servi par les autres joueurs. Pouvoir se retrouver dans les situations de face-à-face avec le gardien pour un attaquant, c’est une aubaine. Et quand le foot se mélange avec le plaisir, tout devient beaucoup plus facile."