Il y a plus d’automatismes car l’équipe n’a pas beaucoup changé. Il y a également plus d’enjeu car, avant, il n’y avait pas de descendants, et donc moins d’envie. Cette année, tout le monde s’arrache jusqu’à la dernière minute, contrairement à l’an dernier où on a perdu beaucoup de points dans les derniers instants.

Quinze buts en quatre matches, c’est une sacrée moyenne pour vous. Vous êtes devenu le fer de lance d’Étalle ?

Non, on prend des points grâce à notre collectif, qui est bien en place du début à la fin des matches. On se trouve de mieux en mieux avec mes équipiers. Je tente beaucoup ma chance au but et cela me réussit pas mal pour l’instant. Mais je pourrais encore planter davantage car je marque parfois les buts les plus difficiles et rate les plus faciles. Cependant, rester dans une fourchette de 3 à 4 buts par match jusqu’au bout constituerait déjà une belle performance.

Quelles sont vos plus grandes qualités et les facettes de votre jeu que vous devez encore améliorer ?

En plus de ma finition, je peux aussi compter sur ma technique pour éliminer facilement un joueur. Mes passes sont assez tranchantes également. En revanche, avoir une meilleure condition physique ne me ferait pas de tort. Je dois aussi apprendre à mieux jouer avec mon corps, pour profiter des relances de notre gardien Jimmy Karremans, un extraterrestre.

Étalle s’est mieux préparé que les années précédentes ?

On s’y est pris plus tôt en disputant quelques matchs amicaux. La tactique n’a pas changé, mais nous sommes plus efficaces.

La présence des voisins de Tintigny dans la série pimente aussi, un peu, la saison d’Étalle ?

C’est plus que positif pour notre province. Cela nous change des longs déplacements habituels et l’ambiance est plus chaude dans les derbies, donc c’est plus agréable à jouer. Dommage de ne pas en avoir plus.

Vous évoluiez auparavant à Villers et n’étiez pas très chaud à l’idée d’évoluer en nationale. Finalement, ce niveau vous convient-il ?

Je m’y plais bien, oui. Le jeu est différent et plus agréable qu’en province, notamment grâce aux cartes bleues. Le seul hic, ce sont les déplacements, mais on s’y fait finalement.

L’arrêt du RC Villers vous a déçu ?

Un peu, oui, mais cela n’a pas changé grand-chose finalement car on a tous rejoint le MF Étalle. Cet arrêt m’a permis de découvrir la nationale donc c’est plus positif que négatif au final.