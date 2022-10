Bryan Boulard, depuis quand jouez-vous au football ?

J’ai joué quand j’étais plus jeune, à Sainte-Marie déjà et puis à Neuvillers où j’aurais pu évoluer avec l’équipe première à l’époque, mais j’avais privilégié le motocross, je devais faire un choix. Je m’y suis remis la saison dernière, en réserve à Ochamps.

Pourquoi être venu à Sainte-Marie au début de cette campagne ?

Je désirais m’entraîner davantage pour la condition physique dont j’ai besoin au volant de ma moto. J’ai donc cherché une équipe première et je suis revenu là où j’ai débuté.

Mais je ne pensais pas prendre part à la compétition, ce n’était pas mon objectif en tout cas.

Vous arrivez à concilier football et motocross ?

La saison de moto vient de se terminer, donc le coach sait qu’il peut désormais compter sur moi chaque semaine jusqu’en en janvier. Les semaines précédentes, je donnais la priorité à la moto évidemment, mais tout le monde était au courant. Le match de dimanche n’était que mon deuxième de la saison.

« Le foot pour me préparer physiquement »

Vous ne craignez pas les blessures ?

Je suis déjà tombé tellement de fois en moto que je ne crains rien au foot.

Je suis revenu au foot parce que je n’avais plus la motivation pour m’entraîner physiquement tout seul.

Ici, je suis avec un groupe et j’y prends beaucoup plus de plaisir. Je n’ai pas d’autre objectif précis, sauf d’aider l’équipe à gagner le plus de rencontres possible. Un sport collectif en complément d’un sport individuel, je trouve que cela se combine bien.

« J’ai besoin d’un break, la moto est rangée »

Vous avez toujours évolué comme attaquant ?

Oui, toujours. Je me sens bien devant, j’essaie de me donner à fond. Dimanche, j’ai inscrit un joli but, une frappe lointaine qui a terminé en pleine lucarne. J’ai ressenti les mêmes sensations qu’en gagnant une course de moto (rires).

Votre papa Miguel, qui a notamment été gardien de Libramont, vous suit régulièrement ?

Pas encore, comme moi, il ne pensait sans doute pas que je jouerai si vite en première. J’imagine qu’il va venir jeter un œil dans les prochaines semaines. Il pourra me donner des conseils pour tromper plus facilement les gardiens adverses.

Votre saison de moto est terminée, quel regard portez-vous sur cette année 2022 ?

Si je devais choisir un mot, ce serait malchance. J’étais deuxième du championnat de Suisse avant le dernier week-end de course. Il y a eu des chutes au départ samedi et dimanche et je me suis retrouvé au sol en repartant de la dernière place. J’ai terminé quatrième de ce Championnat de Suisse, je visais la victoire. Enfin dans le championnat de Wallonie, j’ambitionnais le titre et je finis deuxième. J’espérais prendre la tête lors de la dernière manche, mais la course a été annulée à cause de la météo. J’avais remporté cinq des six courses disputées et j’en avais loupé une car j’étais en Suisse. J’étais très déçu, je pense que je pouvais l’emporter.

Quand allez-vous reprendre la compétition ?

J’ai besoin d’une pause, chaque année, je laisse la moto au garage d’octobre à début janvier. Ce sera encore le cas. Je vais planifier ma saison prochaine. Je vais poursuivre en Suisse où je suis en contact avec plusieurs teams. Je serai ambitieux. Par contre, j’abandonne le Championnat de Wallonie. Comme cette année, je serai présent dans quelques courses à l’AMPL, là où les gens de la province peuvent venir me voir rouler. Je m’y rends avec plaisir.