Tintigny: il regarde des films pornographiques, sous sa tente, avec un enfant de 11 ans

Hier, devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, le quinquagénaire, originaire des cantons rédimés, est arrivé menotté, sorti de sa cellule pour répondre d’accusations graves: attentat à la pudeur sur mineur, détention et diffusion d’images pédopornographiques et accessoirement, coups et blessures envers un cycliste qui ne circulait pas à sa convenance.

Il risque entre 8 et 15 ans d’emprisonnement, d’autant plus qu’il traîne un casier judiciaire avec une condamnation, certes assez ancienne, pour des faits similaires graves sur des mineurs.

D’après les éléments du dossier, le prévenu aurait cherché à sympathiser avec des jeunes garçons du camping, leur proposant des parties de pêche ou des discussions sur son passé militaire. Il aurait fait venir le gamin de onze sous sa tente, lui aurait fait visionner des films pornographiques et aurait eu une attitude pour le moins déplacée, mais sordide si elle s’avérait confirmée. Ils se seraient tous deux retrouvés nus pour des masturbations réciproques.

Vos fragilités et vos attitudes sont interpellantes

L’homme est dans le déni et nie en bloc les accusations portées contre lui, se perdant dans des explications alambiquées et des versions successives qui dénotent cependant des comportements atypiques et scabreux pour un adulte.

Il reconnaît que le jeune garçon de onze ans est venu dans sa tente et qu’il y a regardé des films pornographiques sur son GSM, "parce qu’il lui avait demandé".

"Vous avez été condamné pour viol sur mineur, lui rappelle le juge Jean-Paul Pavanello. À vous entendre vous reconnaissez avoir ce que l’on va pudiquement appeler des fragilités. Vous allez vous installer dans un camping et vous y liez des amitiés avec de jeunes garçons, vous êtes encore sous contrôle judiciaire et vous ne respectez pas les conditions qui vous sont imposées. Il y a vraiment de quoi se poser des questions."

Le juge veut en savoir plus et va ordonner une expertise par le Centre de santé mentale de Libramont. Il estime que la justice pourra être mieux rendue en cernant le profil psychologique du prévenu. Tant le ministère public que l’avocat du prévenu, Me Xavier Koener, que le Conseil des parents de la victime, Me Dorothée Kauten, ont marqué leur accord. L’affaire reviendra au Tribunal, certainement pas avant le début 2023.