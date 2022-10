Marloie va-t-il perdre trois points sur tapis vert ?

"Le règlement indique que si le terrain est non conforme à 20 h, on ne doit pas débuter ; nous devions donc gagner par forfait, justifiait Marc Leruth, le CQ de Sprimont. Pourquoi avoir déposé plainte plus tard ? Parce que beaucoup de clubs l’auraient fait et contre nous aussi."

La commission d’arbitrage a rendu son avis qui n’est pas une décision et donne raison à Sprimont. La rencontre n’aurait pas dû commencer après 20 h. Le comité sportif, qui devrait se réunir ce mercredi, tranchera pour prendre la décision. Le comité sportif devrait acter un forfait selon les premiers échos recueillis. Marloie perdrait son fauteuil de leader au détriment d’Habay.

"Nous attendons la décision définitive de la commission sportive de l’ACFF, note Guy Hérion, le président de Marloie. La faute d’arbitrage a été reconnue oui, mais a-t-elle influencé le résultat de la rencontre ? Notre réponse est non évidemment, mais quel sera l’avis de l’ACFF, j’attends de voir. Si un forfait est acté, nous irons évidemment en appel et nous irons au bout du combat. Je ne comprends pas l’attitude de Sprimont dans ce dossier. On ne se laissera pas faire. Je rappelle que l’arbitre a prévenu à 19 h 55 qu’il fallait changer les lignes et tout était ok à 20 h 25. S’il avait prévenu à 19 h, le match aurait aussi débuté à l’heure sans problème."J. R.