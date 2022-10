Melreux n’a jamais pris de casquette (quatre défaites sur un score de 1-0). Je suis convaincu que c’est une équipe qui se réveillera. De notre côté, nous voulions avant tout garder le zéro derrière et ils n’ont pas eu la moindre occasion. On a su jouer en bloc. Je pense que Melreux pouvait encore jouer deux heures et qu’il n’aurait jamais marqué. Cela faisait longtemps que Harre n’avait pas réalisé une clean sheet. Nous, on n’a eu que deux ou trois occasions, mais cela a été suffisant. Le football champagne, tout le monde aime bien cela et voudrait le jouer, mais il faut d’abord des points. On doit faire une série de victoires pour se lancer dans une spirale positive.

L’autre point positif, c’est le jeune Antoine San Filipo, un gamin qui est venu de l’équipe B et qui a fait le boulot. C’est aussi une marque du club de Harre-Manhay.

Vous connaissez bien ce club pour y avoir vécu quelques années. A-t-il vraiment changé ?

J’ai relancé, en effet, Harre il y a des années et j’ai eu Joël (Roberty) comme entraîneur. Maintenant, c’est Harre-Manhay, un club qui est vraiment bien structuré, avec un comité qui aspire à avoir de la stabilité. On voit qu’il y a de la vie. Quand tu es entraîneur, tu n’as pas à t’inquiéter sur la qualité de la pelouse pour les matches ou les entraînements, pour les ballons, les chasubles. Tu peux te concentrer sur ton coaching. Ce sont des éléments qui démontrent que le club est ambitieux. Dans ce club, il y a des personnalités, du caractère, mais c’est agréable de retourner dans son club.

Quel a été votre travail durant votre première semaine à la tête de cette formation ?

Pour une équipe comme Harre-Manhay, il faut avant tout travailler dans la sérénité. J’ai senti un groupe réceptif. Il y a une bonne base, mais il faut avant tout engranger.

Vous ne reprenez donc pas une équipe malade ?

Les qualités sont là. Walters voulait céder le relais tout en restant dans le groupe et propose une mentalité exemplaire. Il fallait peut-être amener un souffle nouveau. Par ailleurs, quand tu vois les noms de joueurs dans notre groupe, il est logique qu’on nous pointe comme favori, mais ce n’est pas un gage de réussite. Et le club fait vraiment tout pour que cela se passe bien. Il faut rendre au comité ce qu’il met en place.

Harre-Manhay peut donc être ambitieux.

Il n’y a pas de match facile en 2e provinciale C. Depuis le début de la saison, on voit que, chaque semaine, il y a des surprises. Oui, Nassogne semble très fort avec des renforts encore de dernières minutes, mais je pense que tout le monde perdra des points. De notre côté, on sent un vrai esprit de club. Jérôme Roberty était blessé, mais a donné l’entraînement. Steve Lalloyer revenait et n’a pas hésité à aller en équipe B. C’est avec cet esprit qu’on peut faire de belles choses.