Les jeunes de Libin peuvent compter sur papy Andy

Lorsqu’on lui demande s’il s’attendait à un tel début de saison des siens, Andy Léonard répond "qu’au vu des qualités individuelles de chaque joueur, je savais que nous pouvions réaliser un bond départ. Maintenant, il fallait que la sauce prenne et voir comment les jeunes allaient réagir. Pour le moment, ils sont à l’écoute, ils travaillent bien, ils savent se remettre en question et ils ont la bonne mentalité. Après, nous allons enchaîner des gros morceaux dans les semaines à venir, il faudra aussi voir comment nous répondrons à ce moment-là. Mais samedi, Bercheux était déjà un bon indicateur. Et nous avons bien répondu."

Depuis deux ans, le vestiaire libinois s’est rajeuni. Du haut de ses X ans, Andy Léonard fait figure de senior dans le groupe de Fabrice Debiais. "Avec Mathieu Zanelli et Chems Khelfi, nous sommes un peu les papys de l’équipe, sourit l’ancien buteur de Neuvillers. Voici dix jours, à Sainte-Ode, nous avions sept joueurs de moins de vingt ans sur le terrain. Mais comme je l’ai dit, les jeunes sont à l’écoute. Ceux qui sont arrivés, comme Alexis Mays, Nikola Ara ou Théo Vanderheyden ont eu une excellente formation. Tactiquement, ils comprennent ce qu’on leur demande, il ne faut pas répéter dix fois pour que cela rentre. Nous jouons avec un axe défensif composé de Mays et Ara, soit la charnière défensive la plus jeune de la série. Mais ils sont sérieux et appliqués. Et puis, vous avez aussi tous les gamins du club qui sont là depuis deux ou trois ans et qui ont franchi un cap cette saison. L’un dans l’autre, tout est réuni pour que cela fonctionne."

Notons que dans dix jours, Libin recevra Neuvillers pour un gros sommet. "Mais avant, nous allons à Wellin samedi. Il faut prendre ce match au sérieux. Cela ne sert à rien de gagner contre Bercheux si c’est pour perdre la semaine suivante ", prévient Andy Léonard.