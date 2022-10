Oui, c’est vraiment la plus belle depuis mes débuts. J’avais déjà réalisé de belles choses en 2016 avec de nombreuses victoires de classe au volant de mon proto Norma, mais décrocher le titre national et la victoire à Turckheim (NDLR: Alsace), cela dépasse tout.

Vous aviez décidé de vous orienter vers le championnat de France. Vous misiez tout sur celui-ci ou aviez vous aussi dans un coin de la tête notre championnat national ?

L’idée de base était de disputer les deux. Malheureusement, un casse moteur début juillet a mis fin à mon objectif de bien figurer dans le championnat français où avec trois succès je visais le titre dans ma classe au championnat.

Que retiendrez-vous en premier de cette saison, le titre national ou la victoire à Turckheim ?

Sans hésiter, ma victoire à Turckheim où je me suis mesuré à du lourd pour finalement l’emporter devant le nouveau champion de France. Je suis évidemment très content du titre en Belgique, mais il faut reconnaître que la concurrence y était moindre.

Comment avez-vous occupé ces quatre années sans compétition. Suiviez-vous encore les courses ?

Cela m’a paru long. J’ai continué à aller voir les courses, mais j’avoue que j’avais mal au ventre. J’ai aussi profité de cette longue interruption pour remonter un programme.

Avez-vous un moment douté de pouvoir revenir aux affaires ?

Après ma sortie de route en Suisse qui avait totalement détruit ma voiture, j’ai mis du temps (NDLR: il lui a en effet fallu 4 ans pour retrouver un budget), mais je savais que je reviendrais. La question était de savoir quand et avec quel matériel. J’ai aussi eu quelques doutes avant d’entamer la saison, je ne savais pas où j’allais me situer au niveau performances.

Vous avez tout écrasé dans le championnat de Belgique. À partir de quand avez-vous pris conscience que le titre était à votre portée ?

Assez rapidement. Dès le premier rendez-vous, au Ry des Glands, j’ai été rassuré. J’ai manqué la Cambuse et Grandcourt à cause de mon casse moteur et j’ai décroché la victoire dès mon retour à Bomerée. J’ai disputé six manches en Belgique avec autant de succès et quatre records de la côte.

Vos rapports avec les autres pilotes ont-ils changé ?

Non ils sont toujours aussi sympas et je pense qu’ils sont assez contents pour moi. On me connaissait déjà un peu en France, mais depuis ma victoire à Turckheim, j’y suis un peu plus mis en avant.

Championnat d’Europe en 2023 ?

Comment avez-vous débarqué dans la discipline ?

Depuis tout jeune, j’accompagnais mes parents sur les courses. J’ai aussi suivi pas mal Gilles Saintmard et Stéphane Bouduin, un pilote français à qui je donnais un coup de main dans la mesure de mes capacités.

Vous débutez en 2012 au volant d’une Peugeot 106 avant de passer à la Renault Clio et très rapidement au proto Norma. C’était un pari osé ?

Oui, c’était un fameux défi, ce n’était plus le même pilotage. Après la Norma, je suis passé à l’Osella et maintenant à la Nova. Le pilotage de ces protos exige une bonne condition physique, une très grande concentration, de bons réglages et une bonne connaissance du parcours.

Pas envie de toucher à une autre discipline ?

Pas vraiment. J’ai touché au rallye en 2017 aux Ardennes, mais l’expérience a rapidement tourné court. Je me concentre à fond sur la côte ; quand on s’éparpille, ça ne va pas.

Quel sera le programme en 2023 ?

Championnat de France ou d’Europe, je ne sais pas encore précisément vers quoi je vais m’orienter. Je cherche des sponsors. Les résultats aidant, je suis un peu plus crédible, mais ce n’est pas pour cela que l’on vient frapper à ma porte.