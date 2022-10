L’arrêt d’Adant ? « Un ensemble de choses »

Après une belle saison en première provinciale la saison dernière, Justine Adant, qui avait déjà touché épisodiquement à la R2 sous Roxane Paternoster, devait prendre sa chance dans le groupe de Logan Draux cette saison. Il n’en sera rien puisque la jeune fille a décidé de mettre le basket entre parenthèses pour les prochains mois. "La raison de mon arrêt ? Il n’existe pas une raison précise, c’est un ensemble de choses, explique Justine Adant. Ce n’était plus possible pour moi de continuer cette saison. Le départ de filles comme Juliette Léonard, Camille Rollus, Églantine Bruyns ou Charlotte Duquenne ? Cela a peut-être joué, mais ce n’est pas la raison principale. D’autant plus que les filles qui sont arrivées sont vraiment chouettes."