Moi, j’étais déçu de ne pas avoir gagné. Au final, on perd de deux points, alors qu’on a la balle de match. On aurait pu faire mieux. Mais on peut être content pour l’attitude en fin de match.

Vous êtes confiant quand Alexis Pierre prend le dernier shoot, pour vous envoyer en prolongation, sur le buzzer ?

Pas vraiment. C’est plutôt un shoot de désespoir. C’est moi qui donne le ballon à Alexis. Il doit rester moins d’une seconde quand il le reçoit. Dès qu’il a la balle, il n’a plus qu’à la jeter vers l’anneau…

Une fin de match pareille, c’était inespéré par rapport à la première mi-temps ?

Oui et non. On se bat quand même toujours jusqu’au bout. La saison dernière, c’est arrivé plusieurs fois qu’on était mené à la mi-temps, avant de renverser la situation après le repos. On a remis ça. Et le public nous a aidés. Les supporters nous ont portés en fin de match et ça a joué. C’était chouette. J’espère qu’ils reviendront.

Qu’avez-vous pensé de Donza ?

C’est fort. C’est une belle équipe. Ça m’a l’air plus fort qu’Ypres et beaucoup plus fort que Merelbeke. Ce sont les deux seules comparaisons que je puisse faire, par rapport au championnat. Je trouve que c’est une équipe qui n’est pas loin du niveau de Liège (D1) qu’on a affronté en match amical au mois d’août.

D’un point de vue personnel, vous avez disputé un excellent match. Vous confirmez ?

Oui, je suis content. Mais j’aurais été plus content avec la victoire en plus.

Un mot sur les propos du coach de Donza à votre égard (voir ci-dessous) ?

C’est gai à entendre, bien sûr. C’est très cool. Après, je ne suis pas sûr que j’irai jouer à Donza l’année prochaine (rires)… Je ne sais pas trop quoi dire, mais ça fait plaisir.

Il faut continuer de bosser et il faut surtout des résultats. Ce week-end, on a plus qu’un coup à jouer à Waregem.

Vous mesurez 1,98 m et vous avez beaucoup défendu sur Rick Van den Berghe, qui culmine à 2,08 m. C’est quoi la bonne formule ?

Je n’ai pas de formule magique. J’ai essayé de le pousser au maximum, pour ne pas qu’il soit dans sa zone de confort. Il faut l’obliger à prendre le ballon le plus loin possible de l’anneau. Et il faut le fatiguer un maximum. Mais ce n’est pas qu’une défense individuelle. C’est toute l’équipe.

Difficile de l’arrêter quand il a le ballon ou quand il va au rebond ?

Oui, clairement. Il faut le bloquer directement. Et il poussait bien, pas méchamment, mais ça cognait bien. On devait aussi l’attaquer offensivement, pour lui provoquer des fautes et l’envoyer sur le banc. Ils ont quand même été en problème de fautes en 2e mi-temps.

Il y a aussi Unruh et Geukens, de sacrés joueurs. Vous aviez déjà affronté des ailiers de ce niveau ?

Geukens, c’est l’un des meilleurs attaquants contre qui j’ai joué. C’est un super joueur, avec une grosse panoplie offensive. Il a une carrière en D1. Il joue juste. C’est difficile de défendre sur lui. Unruh, je n’ai pas dû le tenir. Mais il ne ratait rien.

Donza est une équipe du top. Ça veut dire que Neufchâteau peut jouer le haut de tableau ?

À voir. Je ne connais pas du tout les autres équipes. L’objectif principal, c’est le maintien. Il y a quatre ans, on avait perdu beaucoup de matches sur le buzzer ou tout à la fin. Sur cette fin de match, la manière est encourageante. Mais on ne doit pas s’enflammer. Il faut continuer de bosser et il faut surtout des résultats. Ce week-end, on a plus qu’un coup à jouer à Waregem, qui est apparemment un peu déforcé pour le moment. Il faut aller chercher celui-là. Et ensuite, il faudra surtout gagner chez nous contre le Spirou.