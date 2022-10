Christophe Backes n'a qu'un seul objectif à Vance (P2A) : faire progresser son groupe

Après une carrière de joueur quasi exclusive à Bleid, où il réside, le kiné de Bascharage n’a connu que Vance comme entraîneur: "J’ai tout connu avec Bleid en tant que joueur où j’évoluais sur les flancs. Tout a débuté avec la création d’un club qui n’avait pas de terrain et qui devait évoluer sur le terrain B de Virton. J’ai connu ensuite l’ère Costantini, qui nous a fait découvrir la D3. Ce furent des grands moments." Parallèlement, Backes officiait comme kiné à Virton, ce qui lui a permis de vivre dans le vestiaire aux côtés de gars comme Belhout, Le Flochmoan ou encore Renquin. "C’est par hasard que j’ai débarqué à Vance quand on m’a demandé de remplacer Philippe Goullier. Je ne le regrette pas, car j’ai la confiance du club, qui me laisse travailler."

Le coach est très clair en termes d’objectifs. Pas question de tirer des plans sur la comète et de viser une place ou un nombre de points précis. "Quand j’ai repris ce groupe de jeunes, ils avaient tendance à se contenter de leur statut de belle petite équipe du milieu de classement de P2, se souvient-il. Petit à petit, j’ai insisté sur leurs qualités, sur leur potentiel. Je voulais qu’ils prennent conscience de l’importance du travail. Moi, je prends les choses par l’autre bout. Mon objectif est de les faire progresser, les bons résultats seront la conséquence de leur travail."

Pas d’argent, pas de stars

Cette saison, avec un groupe élargi – "à Vance, il n’y a pas d’argent pour aller chercher des stars de provinciale, comme l’a fait Martelange avec des Ferauge ou des Leurquin" – avec des jeunes qui sont repérés en équipes de jeunes ou en P3, les entraînements sont très bien suivis avec souvent une vingtaine d’éléments. Du coup, les points s’accumulent à tel point qu’après sept rencontres, Vance n’a qu’un petit point de retard sur Bleid, le leader invaincu.

Une semaine après avoir pris un point à Bleid, Vance s’offre, ce dimanche, un deuxième sommet, contre Nothomb, l’autre équipe avec qui elle partage la deuxième place du classement. "Il n’y a pas de secret à ce niveau de la provinciale, conclut le boss des Rouges. Il faut avant tout être capable de gagner les duels. Mais pour être vraiment bon, il faut avoir des pieds pour manier le ballon, une tête pour réfléchir et un cœur pour se surpasser. Si mes joueurs sont capabl es de combiner tout cela, il n’y a aucune raison de ne pas s’imposer, même contre cette belle équipe de Nothomb. "

Quant aux pronostics pour la fin de saison, Backes ne change rien: "Bleid, surtout s’il récupère Lacour ou transfère un n° 9 performant, et Nothomb, avec l’avantage de jouer sur synthétique, sont au-dessus du lot."