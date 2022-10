Basket : Antoine Noël et Saint-Hubert ont bien réagi en 2e mi-temps à Nivelles B

"On avait touché le fond contre Arlon et on a continué sur cette lancée à Nivelles en première mi-temps, raconte Antoine Noël. Là, on a reçu un deuxième coup sur la tête. Et cette fois-ci, on a réagi. Je pense que Bastien (NDLR: Gilain, le coach) a trouvé les mots justes dans le vestiaire. Sans s’énerver, mais en nous responsabilisant. "

Nivelles, ce sont des jeunes, qui lutteront en bas de tableau, pour leur maintien. "Ils ont du talent, mais c’est une équipe qu’on devait battre si on veut vivre une saison tranquille, glisse le meneur borquin. On a changé de défense, ça les a perturbés, je pense. Et en attaque, on a été patient et clinique. On a attendu de trouver la faille à chaque fois. On a bien travaillé. "

C’est maintenant au tour d’Arlon, qui doit absolument se relancer, samedi, face à ces mêmes Nivellois. "Arlon aura l’avantage dans le jeu intérieur. Mais il ne faut pas s’embarquer dans un concours de shoots. Contre nous, Nivelles a réussi 12 tirs à trois points."

« Moins de plaisir »

Antoine Noël, qui est blessé (double entorse, interne et externe) depuis le début du mois d’août, a livré son meilleur match de la saison à Nivelles. "Ma meilleure mi-temps, la deuxième (NDLR: 15 points en 20 minutes), corrige-t-il. Ma première mi-temps a été mauvaise. Ensuite, j’ai retrouvé de la confiance dans mon shoot et dans mes mouvements. Je me suis blessé lors de notre premier match amical, après vingt secondes de jeu. Et j’ai repris sans doute trop vite. J’ai toujours mal à la malléole. Mais comme je ne suis pas sorti en deuxième mi-temps, j’ai eu moins mal. Quand le corps reste chaud, je ressens moins la douleur." Quid de la suite du championnat ? "On joue contre Gembloux ce week-end, puis on a une semaine de repos. Je ferai le point à ce moment-là. Je ne pense pas que ce serait une bonne chose de disputer toute la saison dans cet état-là. D’autant que je prends moins de plaisir sur le terrain."

C’est paradoxal, mais Saint-Hubert est invaincu en déplacement (3 victoires) et a perdu ses deux matches à domicile. "Je crois que nos trois adversaires en déplacement vont jouer le maintien, relève Antoine Noël. Chez nous, il y a l’accident contre Arlon et le match contre Profondeville, qui fait partie des équipes au-dessus du lot, avec Mons-Hainaut, Braine et peut-être Gembloux et Genappe. On doit atteindre la barre des 10 victoires le plus rapidement possible. Je pense que ce sera suffisant pour se maintenir. Et après, en étant serein, on essayera de réaliser quelques coups. Je trouve qu’on a le niveau de la R2 et qu’en dehors de ce match contre Arlon, on gère plutôt bien. L’équipe est soudée et on est à notre place dans la série. Il faut qu’on devienne une valeur sûre de la R2. "