Warlomont: « Je ne suis pas inquiet »

L’ancien Soulier d’or a finalement cédé sa place à Théo Dechamps à la mi-temps. "On venait de prendre une carte rouge, donc il fallait un peu modifier le système, avance Kévin Warlomont. Ma première période ? Je n’ai pas touché de ballons. Le coach avait donné pour consigne à l’équipe de s’appuyer sur Abdou, puis de partir sur les flancs. Mais nous n’avons pas vraiment réussi à le faire. On a un peu péché dans les transitions offensives. Dommage toutefois de prendre ce but juste avant la pause, car sans être bons avec le ballon, nous étions bien en place. C’était notre priorité. Arlon fait quasiment du 100% en première période."

L’ancien meneur de jeu de Habay a quitté Libramont pour Freylange cet été avec l’espoir de retrouver du plaisir sur le terrain. Si l’on se fie à ce que l’on a vu en première période ce dimanche, c’est raté. Mais même s’il a déjà connu des jours meilleurs, Kévin Warlomont est loin de sombrer dans la dépression. "Éric (Picart) a une philosophie de jeu complètement différente de celle d’Alain (Gilles) et nous sommes encore en phase d’adaptation, dit-il. On est passé d’un football assez latéral où on multipliait les passes, souvent loin du but adverse, à un jeu beaucoup plus vertical. Éric déteste les passes vers l’arrière."

Des garçons comme Kévin Warlomont et Mickaël Leoni, qui ont besoin de liberté et de toucher souvent le ballon, sont-ils "Picart-compatibles" ? Le premier cité assure que oui. "Notre pourcentage de possession de balle a un peu diminué depuis qu’il est arrivé, mais nous nous créons davantage d’occasions, fait remarquer Kévin Warlomont. L’objectif, dans le foot, c’est quand même de marquer des buts. Donc je pense que nous sommes sur le bon chemin. Éric est arrivé il y a moins d’un mois. Mettre en place un plan de jeu demande du temps. On doit ajouter un peu de vitesse dans nos transitions, mais globalement, on progresse. La preuve, à dix contre onze, nous avons fait jeu égal avec Arlon en deuxième période. Nous avons même été plus dangereux qu’eux."

Toujours est-il que les Freylangeois occupent à nouveau la dernière place du classement, avec cinq maigres unités. "Je ne suis pas inquiet, assure Kévin Warlomont. Nous n’avons joué que sept matchs et les écarts sont minimes. La saison dernière, avec Libramont, nous avons compté jusqu’à onze points de retard sur Meix. Cela peut aller très vite en football et il suffit parfois d’une victoire pour lancer une belle série."

Onze points, c’est aussi l’écart qui sépare le leader surprise, Sart, de Freylange aujourd’hui. Autant dire qu’il serait prématuré d’enterrer les Mauves.