Lambert (Rochefort): « Je n’étais pas content »

Auteur d’un doublé face à Durbuy, Maxime Lambert a réussi à pallier l’absence d’Hicham Said, suspendu, dans les rangs de Rochefort. « On a été appliqués du début à la fin et pour une fois, on n’a pas offert de cadeau. Je me sens bien. J’avais à cœur de montrer au coach que les semaines avant, où je n’ai pas joué, je n’étais pas content. Aujourd’hui, j’ai fait mon job. J’aurais pu faire plus étant donné que j’ai raté quelques occasions, analyse le milieu de terrain. Quand on signe dans un club comme Rochefort, on sait que la concurrence est là. Après, il faut répondre présent quand on te donne ta chance. L’objectif numéro un était de gagner et le deuxième était la clean-sheet. On ne leur a rien concédé. On est en pleine confiance et la saison est lancée. » Les yeux sont déjà rivés sur le déplacement à Raeren. « On ira là-bas pour gagner, mais déjà revenir avec un nul serait bien. Pour être champion, il faut être capable de battre tout le monde », termine un Maxime Lambert reboosté, comme le président Nicolas Lhoist, qui a passé le match dans le kop après la présentation de toutes les équipes du club. T. Mtn.