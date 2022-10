« Éviter l’accumulation de cartons »

Les Arlonais ont encore du mal à se situer dans ce championnat. Ils partagent la 4e place avec Gouvy et Vaux-Noville, mais ne comptent que trois longueurs d’avance sur le 12e. "On a les qualités pour finir dans le Top 5, assure le joueur du chef-lieu. Mais chaque match sera compliqué dans cette série. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression ? Chaumont. Cette équipe nous a bien bougés. Ce qui pourrait nous jouer des tours, c’est l’accumulation de cartons (NDLR, 21 jaunes et une double jaune en sept journées) . On subit quatre fois plus de fautes que l’on en commet et on a tendance à s’énerver. On parle avec l’arbitre, on essaye de se venger… Mais tout ce qu’on récolte, ce sont des suspensions qui nous pénalisent." À l’image du capitaine Adrien François, jauni pour un mauvais geste dimanche et déjà suspendu pour la deuxième fois dans ce championnat. Il ratera le nouveau derby qui attend les Arlonais samedi soir, à Messancy. "Seulement 9 km séparent les deux stades, donc je m’attends à une chaude réception", prévient le frère cadet Arthur.