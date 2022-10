Une réunion de crise ce mardi soir, à La Roche

Et dans une compétition où la lutte pour le maintien risque de concerner plus de la moitié de la série, il est évident que la réaction ne peut se faire attendre. Refroidis par ce bilan comptable et, plus encore, par le spectacle plutôt lamentable fourni ce week-end face à Chaumont, les dirigeants rochois ont décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est ainsi qu’une réunion de crise a été programmée pour ce mardi soir, à laquelle prendront part joueurs, entraîneurs et comité.

Pas de limogeage en vue

"C’est nécessaire, avance Luc Dubois. On pensait disposer d’une bonne ossature, d’une équipe capable de tenir la route. J’avais déjà commencé à prendre le pouls auprès de quelques joueurs après le partage contre Houffaloise, mais là, il faut qu’on réunisse tout le groupe. On ne peut pas continuer de la sorte. Dans cette série à 14, où il faut au moins être dans le top 8 pour éviter le stress de la relégation, il est hors de question de traîner en route. Parler de maintien après sept journées, c’est assez aberrant toutefois. Il faut qu’on en revienne à une série à 16."

Le comitard rochois est cependant formel: il est hors de question de provoquer le départ de Benjamin Simon. "On ne remet nullement son travail en question, insiste Luc Dubois. On peut certes lui reprocher de ne pas assez intervenir en bord de touche, mais pour le reste, il fait son travail et prend ses responsabilités. Dimanche, il a mis Marius (NDLR: Dubois) et Garvin (Volvert) sur le banc au coup d’envoi, mais il a eu raison. Il fallait les secouer un peu après un début en demi-teinte."

Pas de véritable finisseur

Luc Dubois avoue qu’il a de la peine à cerner le problème. "Les joueurs reconnaissent qu’ils ne sont pas au top mentalement, enchaîne-t-il. Mais je n’ai pas de véritable réponse à nos questions. Peut-être qu’il nous manque un véritable finisseur, un gars qui plante une quinzaine de buts sur une saison. On a de bons avants, mais ils ne sont pas nécessairement des buteurs nés. Olivier Remacle en était capable, mais il a 37 ans désormais. Six buts en sept matches, c’est trop peu pour notre équipe. La défense a trop souvent le poids de la rencontre sur les épaules."

Quand elle ne perd pas certains éléments en cours de route, comme les frères Van Geen, tous deux exclus dimanche. "Des cartes évitables, ce n’était pas très intelligent, mais je ne vais pas critiquer, j’en ai pris bien trop moi aussi quand je jouais, conclut Luc Dubois. Certains vont dire que cela va nous faire deux cadres en moins dans les prochains matches, mais qui sont les véritables cadres actuellement ?"