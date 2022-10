Une histoire de penaltys

Face à des Cassidjes qui abusent de longs ballons improductifs, Gouvy, qui restait sur un neuf sur neuf, a au moins le mérite de vouloir poser le jeu sur un terrain en parfait état. Le score vierge à la mi-temps reflète d’ailleurs plutôt bien la physionomie du premier acte, même si les visiteurs mènent aux points.

La seconde mi-temps reprend sur un scénario identique et Leyder, auteur d’une remarquable prestation ce dimanche, doit s’employer à plusieurs reprises pour éviter l’ouverture du score. C’est à la 75e que le match prend une nouvelle tournure. Sur un corner d’Adam, l’ancien gardien virtonais sauve une première fois, mais la balle roule devant la ligne de but. Celui-ci se jette à nouveau sur la balle, mais c’est insuffisant pour empêcher Burton d’ouvrir le score. "Je mets les mains sur le ballon mais je ne le contrôle pas", avouait après coup le dernier rempart d’Ethe. Les Oranges pensent avoir fait le plus dur mais, incompréhensiblement, ils perdent alors le fil du match. Ils ont pourtant l’occasion de plier le match sur un penalty de Lemma, mais là encore, Leyder sort le grand jeu à deux reprises face au tireur gouvion.

À la 89e, Petit hérite du ballon dans le rectangle et est accroché. Penalty indiscutable. La première frappe d’Aubois au ras du poteau est déviée par Regnier. Mme Deckers agite alors son drapeau pour signaler que le gardien gouvion a quitté sa ligne de but avant la frappe. Bis repetita: tir d’Aubois, arrêt de Regnier et… nouvelle intervention de la juge de touche. Aubois n’essayera pas d’appliquer le dicton "la troisième fut la bonne" et laissera à Joachim le soin de donner au score son allure finale. On vous laisse imaginer la colère des joueurs et du staff de Gouvy…

ETHE: Leyder 8, Breda 6, Gustin 6, Petit 7, Woillard 6 (85’ Llado), Neetens 7, Lenoir 5, Aubois 6, Masson 5 (63’ Collin), Joachim 5, Coopmans 6

GOUVY: Regnier 6, Gillard 7, Devillet 6, Pirson 7, Burton 7, Cardoso 7 (61’ Lemma), Zitella 6 (69’ Joseph), Adam 7 (78’ Schmitz), Grommen 6, Geurde 6, Georis 6

Arbitre: S. Thunus.

Assistance: 100

Cartes jaunes: Breda, Pirson, Grommen, Burton, Geurde.

Note du match: 5

Buts: Burton (74’, 0-1), Joachim (89’, 1-1)

75’, à la suite d’un corner pour Gouvy, Leyder repousse une première fois mais est trop "juste" pour empêcher l’ouverture du score de Burton (0-1).

83’, une frappe de Lemma est repoussée par Leyder dans les pieds de Grommen qui est accroché dans le rectangle. Le penalty de Lemma est repoussé par Leyder.

89’. penalty indiscutable pour Ethe. Regnier a beau s’interposer sur les deux premiers essais d’Aubois, Mme Deckers agite une nouvelle fois son drapeau pour faire retirer le coup de réparation. Joachim ne se fait pas prier (1-1).