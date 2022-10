« Quand on perd un joueur, l’âme du club vient à notre chevet »

Si Mormont a tenu le coup à neuf contre onze ce dimanche, c’est, surtout, grâce à son esprit d’équipe. "Quand on perd des joueurs, on sent que l’âme du club vient à notre chevet, assure Fabian Lo Monte. On se sent animé d’une force tranquille. Ce n’est pas la première fois que Mormont s’en sort dans de pareilles circonstances. Et on peut parler d’un cercle vertueux: comme nous l’avons déjà fait, nous savons que nous sommes encore capables de le faire. Même quand on se retrouve à neuf, on ne panique pas."

Zéro carte pour rouspétances

Arrivé à La Forge en 2019, après des passages à Eupen, Verlaine, Herstal et Waremme, le défenseur liégeois se sent comme un poisson dans l’eau à Mormont. "Au départ, je pensais venir ici pour un an, dit-il. Mais j’ai été immédiatement conquis par l’ambiance ici et, aujourd’hui, malgré les trois quarts d’heure de route qui séparent le terrain de mon domicile (à Saive), je ne vois aucune raison d’aller jouer ailleurs. Ce que Mormont a de plus que les autres clubs ? Il est difficile de l’expliquer avec des mots. Mormont, c’est une atmosphère, une communauté, une famille. Que ce soit dans le vestiaire ou dans la buvette, tout le monde se parle avec franchise, avec honnêteté. Et on peut parler d’autres choses que de football. On sent, tout simplement, qu’on est des êtres humains."

Que peut ambitionner ce Mormont-là dans ce championnat ? "Cette question appelle les clichés, répond Fabian Lo Monte. Dois-je dire qu’on prend match par match ou qu’on vise telle ou telle place ? Je n’en sais rien. Ce dont je suis sûr, c’est qu’au complet, on ne doit avoir peur de personne. Et si nous sommes épargnés par les blessures et les suspensions, nous pouvons réaliser un très bon championnat." Avec 26 jaunes et 4 rouges récoltées en sept journées, ce n’est pas gagné. Une sacrée collection à laquelle Fabian Lo Monte n’a cependant que modestement contribué, avec une seule biscotte à son actif. "Je ne prends jamais de carte pour rouspétances, dit-il. Le football nous fait passer par toutes les émotions. Quand elles sont négatives, j’essaye de revenir au plus vite à la raison. Je peux être frustré par une décision arbitrale comme tout le monde, mais crier sur l’arbitre ne va rien m’apporter, sinon une carte qui risque de pénaliser l’équipe. J’essaye de garder mon énergie pour la mettre dans le duel suivant. C’est un travail à faire sur soi-même." Cela vous étonne, si on vous dit que Fabian Lo Monte est psychologue de formation ?