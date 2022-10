Après le léger coup d’arrêt face à Petitvoir la semaine dernière, la bande à Samir Chentour n’a pas laissé la moindre chance aux Chestrolais. La famille Jabbour s’en est une nouvelle fois donné à cœur joie, Nasrallah inscrivant les deux premiers buts des siens, son cousin Jalal se chargeant du troisième. Regarts plantera la quatrième rose peu avant la pause. J. Jabbour récidivera avant de laisser place au récital de Gillet. Ce dernier sera effectivement l’auteur d’une montée au jeu fracassante avec deux buts à la clé.

Tellin 7 – Libin B 0

Sixième défaite consécutive pour des Libinois qui doivent se reprendre le plus rapidement possible au risque de passer une saison chaotique. Toujours est-il que le leader actuel n’a pas éprouvé la moindre pitié à l’égard de l’adversaire du jour. Les buts locaux sont l’œuvre de Gillain (3), Vincent (2), Laffineur et Lardot.

Bertrix 5 – Petitvoir 1

Deuxième victoire de rang pour Bertrix qui reprend des couleurs dans ce championnat. Nemry met les Rouge et Bleu aux commandes. Après le break réalisé par Lamotte, Nemry récidive. 3-0, c’est le score à la mi-temps. Petitvoir, qui devait composer sans Moreau, revient avec de meilleures intentions en seconde période et réduit logiquement la marque par le biais de Lodriguez. Bertrix se donnera toutefois de l’air avec un doublé de Mbia

Ochamps B 4 – Saint-Pierre 1

Avec trois victoires consécutives, le club du président Jerouville avait fait le plein de confiance en vue de cette belle affiche, mais c’était sans compter sur une formation d’Ochamps qui, galvanisée par son kop, est toujours redoutable. Ochamps fait preuve d’un réalisme sans pareil. À la 15’, Gillet reprend astucieusement un corner pour ouvrir le score. Ensuite, Yernaux, en grande forme ce samedi soir, fait le break. Son coéquipier Javaux l’imite quelques instants plus tard après un petit solo dont il a le secret. Les Orange et Noir réduisent la marque par le biais de Pierson. En seconde période, les joueurs locaux sont dans la gestion. Dos Santos, fraîchement entré, lance en profondeur Zevenne qui s’en va tromper le gardien adverse pour fixer les chiffres. Ombre supplémentaire au tableau pour Saint-Pierre, la grave blessure de Quentin Arnould. En effet, le médian offensif souffre d’une rupture du tendon d’Achille couplée à une déchirure au mollet. Le club d’Ochamps tient à lui souhaiter un prompt rétablissement.

Neuvillers B 2 – Sainte-Marie-Wid 3.

Les Orange et Blanc ont remporté le derby ce dimanche. Le premier acte est relativement fermé, mais Timmermans parvient à trouver le chemin des filets (1-0). En seconde période, Tinant permet à ses couleurs de recoller au score à la suite d’un lob subtil des 35 m. Boulard permet aux Orangés de passer devant grâce à un excellent service de Van Lierde. Ce même Boulard inscrira ensuite un but d’anthologie pour faire le break. Neuvillers réduira la marque en fin de match.

Warmifontaine 1 – Orgeo B 1

Après avoir pris le bouillon à Saint-Pierre, les Ardoisiers ont resserré les rangs ce dimanche face à Orgeo, qui peut nourrir des regrets. En effet, après l’ouverture du score de Pierson (0-1), les Rouge et Blanc ont eu pléthore d’occasions, mais n’ont pu alourdir le score. Warmifontaine reviendra dans la partie dans le dernier quart d’heure grâce au pion inscrit par Da Silva. À noter que le match a été arrêté pendant une dizaine de minutes à la suite de l’exclusion du buteur local V. Jacob à la 75’. Soulignons, aussi, la montée au jeu d’Arnaud Billion dans les rangs d’Orgeo à dix minutes de la fin.

Bouillon B 1 – Haut-Fays 0

Après trois défaites consécutives, les Bouillonnais retrouvent le sourire. Théo Lamotte est l’auteur de l’unique but de la partie. "C ’est une victoire largement méritée, tant dans l’engagement que dans la qualité du jeu. Je tiens à féliciter l’ensemble de mes gars après des semaines difficiles. Le travail paie", souligne le coach local, Jean Braconnier.

Bras 2 – Carlsbourg 0

Bras recevait Carlsbourg où Thomas Tagnon a dû prendre place entre les perches en lieu et place du gardien habituel. Le marquoir affiche 0-0 à la pause, mais les Carlsbourgeois estiment avoir été lésés, revendiquant deux penaltys. Après les citrons, les Brôtis prennent le jeu à leur compte et se créent plusieurs opportunités. À la suite d’un envoi de Douny repoussé par le montant, Hotton en profite pour déflorer la marque. Le second but inscrit par Balthazar.