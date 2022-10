Les grognards de La Roche étaient grognons

Avant cela, Chaumont, avec Hinck pour la première fois, avait évolué avec beaucoup de fraîcheur avec une demi-équipe de teenagers plein de bonne volonté et, dans le cas de Vieuxtemps et de Marthus, d’incontestables talents prometteurs. En face, La Roche jouait sans aucune âme et franchement mal. Le but de Mathys Vieuxtemps a été contesté, mais le score de 0-1 n’était certainement pas volé.

À 9 contre 11, La Roche redécouvre le football

L’exclusion du deuxième frère Van Geen a eu, de manière incompréhensible, le don de remettre le football rochois en place. La circulation du ballon, il est vrai avec la montée au jeu de la sentinelle Marius Dubois, est devenue plus fluide, à tel point que le gardien de Chaumont, Cobraiville, a dû être plusieurs fois très attentif devant des sollicitations qui auraient pu valoir une égalisation.

Le T1 chaumontois, en convenait: "Nous avons très mal géré cette dernière demi-heure. C’est le prix à payer quand on joue avec des jeunes. Ils n’ont pas cette expérience qui aurait dû nous permettre de survoler cette fin de match et de tuer le match. "

Du côté de La Roche, à la sortie de la douche, les mines n’étaient pas si allongées qu’on aurait pu le penser. "Je ne sais pas vraiment comment, mais il faut que cela change, qu’on trouve des solutions", constate le solide Nicolas Prévot. Visiblement, il y aura des réunions cette semaine pour une solide remise au point.

LA ROCHE: Catania 6 ; Neumers 6 (73’, Englebert), Demeuse 6, R. Van Geen 5, Van Massenhove 5 (46’, Remy, 5) ; G. Van Geen 3, Prévot 6, C. Dubois 5 ; Philippe 5, Remacle 5 (46’, M.Dubois 6), Gillet 5 (46’, Volvert 6).

CHAUMONT: Cobraiville 7 ; Strepenne 6, Wattiaux 6, Jonathan Schinckus 7, Reyter 6 ; Marenne 6, Hinck 6, Bouchat 5 (68’, Marotte), Vieuxtemps 7 (75’, Martin) ; Noppe 5 (65’, Lapraille), Marthus 7 (78’, Mathot).

Arbitre: L. Dams

Assistance : 120

Note du match: 5

Cartes jaunes: Reyter, Prévot.

Cartes rouges: G. Van Geen, R. Van Geen (2e jaune).

Les buts: Vieuxtemps (26’, 0-1), Lapraille (85’, 0-2).

26’, Accrochage entre Prévot et Philippe qui reste au sol. Vieuxtemps est lancé dans le dos de Van Massenhove et va battre Catania avec flegme (0-1).

33’, Guillaume Van Geen, frustré par une prestation plus qu’en demi-teinte, se lance pieds en avant dans les chevilles de son opposant. Carte rouge directe.

6 1’, Renaud Van Geen se prend la tête avec l’arbitre Lionel Dams et est envoyé au vestiaire avec deux jaunes pour rejoindre son frère.

85’, xème balle de contre pour Chaumont. Celle-là est enfin bien négociée par Lapraille à la limite du hors-jeu (0-2).