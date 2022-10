Bourdon et Bomal au top avant de s’affronter

Les Bomalois restent au contact du leader Bourdon avant de s’y rendre le week-end prochain. « Nous avons pas mal d’occasions et le score aurait pu être plus lourd », commente le délégué local, Benoit Robyns. Bomal passe devant grâce à un autobut avant la pause (1-0). À une vingtaine de minutes du terme, Ponthir et Renard marquent coup sur coup et entérinent la victoire pour le retour dans les installations bomaloises (3-0).