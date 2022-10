Bon point pour Étalle, nouveau revers pour Sainte-Ode

Après dix minutes d’observation, Arnould ouvre la marque, puis répond à l’égalisation locale dans un match qui se débride (1-2). Juste avant la pause, Verger semble faire le break (1-3). À la reprise, Sougne joue avec un gardien haut et cela lui permet de revenir à 2-3. Toutefois, on retrouve encore Arnould pour le 2-4 peu après la demi-heure. Les visités relèvent la tête et frappent coup sur coup (4-4). Quatrième but personnel pour l’insatiable Arnould à la 48’ (4-5). Sougne arrache le partage sur un coup franc du gardien (5-5).

O. Verviers 4 – Futsal G4 Sainte-Ode 3

"On aurait dû les ramener ces premiers points et ils auraient été mérités, estime le responsable bastognard Donovan Hinck. Il y a bien longtemps qu’on a plus eu autant d’opportunités ; le match aurait même pu être plié à la mi-temps. Il va falloir retrouver de l’efficacité rapidement car, même si on manque parfois de réussite, ici, ce n’était pas vraiment le cas. Au moins 20 occasions franches pour 3 buts c’est trop peu, on doit faire les bons choix." Toujours pas de point donc pour les résidents de Bastogne. Ils ont pourtant réalisé une bonne prestation chez les Lainiers. Ils ouvrent la marque en début de partie, mais les Verviétois égalisent, puis prennent les devants avant la pause (2-1). Si Sainte-Ode rétablit la parité à la reprise, l’Ottoman reprend les commandes et s’envole à 4-2. L'espoir revient néanmoins côté visiteur qui se rapproche à 3-4, mais ne parvient pas à arracher le partage.