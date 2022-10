Aligné au poste d’arrière gauche, il a été titulaire six fois sur les sept rencontres de championnat. Cerise sur le gâteau, il a inscrit son premier but samedi soir, bien aidé par une erreur de Kiki Louvins, le portier houffalois. "Un but chanceux, je pense que le gardien prend la balle, elle retombe sur ma poitrine puis file vers le but, commente le jeune joueur. Plus que mon premier but, c’était important car nous avons été relancés dans cette partie, nous n’étions nulle part en première période, mais les ajustements tactiques plus ce but ont changé la donne. On a vu le vrai Oppagne en deuxième période."

Un Oppagne conquérant, allant de l’avant avec un Justin Cornélis qui n’hésite pas à sortir de sa zone de confort en possession de balle et bien en place défensivement.

Pourtant, il découvre le football en équipe première puisqu’il évoluait encore avec les U19 provinciaux de Mormont la saison dernière. "J’ai débuté le foot à Petit-Han avant de passer à Mormont pour jouer en interprovinciaux, mais la saison dernière, je l’ai effectivement passée en provinciaux, explique le citoyen de Ny (Hotton). Puis Sébastien Gilson m’a demandé pour venir à Oppagne B. J’ai effectué la préparation avec cette équipe avant de m’entraîner quelques fois en A. Rapidement, Valère Lamy a souhaité que j’intègre son noyau. Et après avoir disputé le premier match de championnat en P3 contre Mormont, je suis chaque fois venu en A. Tout va très vite pour moi, je ne m’y attendais vraiment pas. "

Le fils de Cédric Cornélis

Étudiant à Saint-Roche à Marche, Justin Cornélis nage en plein bonheur, à l’instar de son équipe qui a bien digéré la descente et reste invaincue cette saison. "Nous défierons Sart pour le gain de la tranche, sourit le fils de Cédric, l’ancien buteur du Pas Bayard notamment. Mais pas question de se mettre la pression, on ne vise pas le titre."

Justin Cornélis découvre donc la P1 et tous les joueurs d’Oppagne qu’il ne connaissait pas avant. "Le groupe est super, les anciens donnent de supers conseils, j’ai la chance d’avoir Jordy Jadot devant moi aussi, c’est un sacré privilège. Les frangins sont précieux dans son groupe. Jérôme peut jouer à tous les postes. En début de saison, il était à côté de moi en défense et samedi, il a aussi été très bon en pointe. J’espère rester titulaire le plus longtemps possible, mais bon à 17 ans, je sais aussi que j’ai encore beaucoup à apprendre", conclut Justin Cornélis.