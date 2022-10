+ À LIRE | Paris-Tours : Arnaud Démare s’impose à nouveau, adieux discrets pour Philippe Gilbert

En attendant, Arnaud ne décolère pas sur l’organisation de ce Paris-Tours où les chutes et incidents se sont multipliées.

"Je n’ai rien contre ces chemins de terre empruntés sur plusieurs km, mais ce que je ne comprends pas, ce sont les routes choisies pour y accéder, dit-il. Alors qu’il y a des chaussées très larges à côté, on aborde ces difficultés sur des routes très étroites. Tout le monde sait que ça va frotter et qu’il y a de très fortes chances que des incidents vont se produire. Toutes ces chutes, c’était prévisible. C’est tombé en masse juste devant ; impossible d’y échapper et surtout de voir les rangs de derrière nous tomber dessus…"

"J’ai rejoint l’hôpital dans le même véhicule que Jasper Philipsen. On aurait préféré se donner la main dans d’autres circonstances", lâche-t-il encore, avec un brin d’humour.

Arnaud espérait bien entamer ses vacances à la ferme dans d’autres conditions…