Sart à un point de la tranche

En réalité, les spectateurs ont eu droit à un bon match de foot, avec deux belles équipes portées sur l’offensive, même si elles ont un peu précipité leur football vertical, engendrant parfois un manque de justesse à l’image de l’ailier droit local, Memeti.

L’équilibre sartois fait encore la différence

En deuxième mi-temps, l’étonnant leader nordiste a confirmé qu’il avait les qualités pour jouer un rôle inattendu que personne n’avait vu venir à l’entre-saison. Devant son capitaine-gardien Prince, Sart dispose d’une défense rigoureuse, d’un entrejeu qui s’affirme de match en match avec un formidable Louis Bourton samedi soir, et de cartouches offensives comme Murtezi et Beaujean. De quoi continuer la belle aventure actuelle. Les succès aidant, les Vert et Blanc donnent l’impression de prendre de plus en plus confiance en leurs qualités et d’avoir encore de beaux jours devant eux. La première tranche leur tend d’ailleurs les bras. Si les Spirous ne perdent pas le week-end prochain lors de leur déplacement à Oppagne, ils décrocheront, déjà, leur ticket pour le tour final.

Paradoxalement, Assenois a pris une dérouillée dont l’ampleur n’est pas méritée. "Je suis fier de mes gars et je leur ai dit, assure Guillaume Martin, capitaine en l’absence de Sébastien Leva. Notre première mi-temps a été excellente et il a fallu une très belle équipe de Sart pour nous empêcher de revenir chez nous avec un petit quelque chose."

SART: Prince 7 ; Skoba 6, A. Burton 7, Tilkin 6, Bodson 6 ; J. Mehmeti 7 (81’, Vissers), L. Burton 8, Jacquet 7 (74’, Syne) ; Beaujean 7, Murtezi 6 (89’, Okoroafor), S. Memeti 5 (71’, Boulangé).

ASSENOIS: Beaufays 6 ; Poncelet 6, Schmit 6, Larue 5, Thiry 6 ; Poncin 6, Bibot 5 (72’, Toussaint), Manand 6 ; Martin 6, Severin 5, Gengoux 5.

Arbitre: O. Prévot

Note du match: 7. Assistance: 110.

Cartes jaunes: Jacquet, Martin.

Buts: Larue CSC (16’, 1-0), Beaujean (65’, 2-0), Memeti (71’, 3-0), Okoroafor (90’, 4-0)

16’, centre de Beaujean. Gardien et défenseurs se gênent. Larue dévie malencontreusement dans son but (1-0).

65’, Beaujean reprend une balle repoussée et ne laisse aucune chance à Beaufays (2-0).

71’, Memeti, totalement isolé, reprend facilement un ballon pour tuer le match (3-0).

90’, Okoroafor, monté à deux minutes de la fin, s’échappe dans le dos des défenseurs et conclut (4-0).