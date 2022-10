Namur 50 Neufchâteau 56

Quatre sur quatre pour Neufchâteau. Face à un des cadors de la série, les Chestrolaises ont mené de bout en bout. Devant après dix minutes, malgré peu de réussite à distance, les filles de Thomas Célant vont parvenir à gérer l’avance: 21-26 à la pause et 36-40 à la demi-heure. "En fin de match, nous avons mis quelques gros shoots et nous avons bien géré, dit Thomas Celant. Ce n’était pas notre meilleur match au niveau de l’efficacité. Le collectif qui a fait la différence. Nous avons joué à dix. Nous voulions au moins un sur deux après Namur et Ottignies. Le contrat est déjà rempli."

Rulles 47 – Huy 51

Premier revers à la maison pour Rulles qui est passé à côté de son sujet offensivement. Si les Rullotes ont, comme souvent, assez bien défendu pendant la majeure partie du match, elles ont cruellement manqué de réussite à distance avec un pauvre 1/19 à trois points. Menées 0-6, les filles de Mathieu Fivet passent à 13-10 grâce à Donnez, Boulard et Dumay. Le score passe à 15-10 au début du second quart-temps et puis, Rulles ne marque plus 15-18. Huy passe à 19-28, Rulles s’accroche, revient à trois points à six secondes de la fin (47-50), mais Huy gère pour s’imposer 47-51.

Régionale II

Libramont 61 – Haneffe 63

Déception pour Libramont. Malgré un départ poussif (1-5), Libramont défend très bien et fait la course en tête pendant la première période. Charlier met neuf points dans le premier quart-temps: 20-13. Des bombes de Bouillon et Eischen font passer le score à 30-17. Haneffe revient, mais sur le buzzer, Eischen met une nouvelle bombe: 35-25. En seconde période, Libramont ne marque plus et perd des balles. Haneffe en profite pour passer devant (41-45). Haneffe est toujours devant (50-54), mais deux lancers de Eischen et un panier de Bouillon sur le buzzer permettent d’arracher les prolongations. Devant (61-59), Libramont s’incline 61-63 malgré la balle de match pour Bouillon.

Panthers 81 – Arlon 65

Menées 9-2, les Arlonaises reviennent à 19-15 au premier quart-temps. Arlon revient même à 22-19 avant de subir un gros passage à vide. Liège en profite pour enchaîner quinze points d’affilée: 37-19 et 44-23 au repos . "Nous avons pourtant eu beaucoup de shoots ouverts, regrette Serge François. Mais Liège a dominé au rebond et dans la raquette."

Liège prendra jusqu’à 22 points d’avance (63-41) avant qu’Arlon ne réduise l’écart: 81-65.