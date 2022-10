Oppagne renverse Houffaloise en six minutes, avec une erreur de Louvins et un bijou de Raskin

Le jeune Justin Cornélis, 17 ans, s’était offert lui son premier but en équipe A pour lancer la machine gauloise qui reste invaincue depuis le début de saison (4 victoires, 3 partages) alors que les hommes d’Aurélien Gomez s’inclinent pour la première fois à domicile.

Des choix payants

Leur première période était pourtant brillante en termes d’organisation et d’investissement au niveau défensif alors que l’absence de Jordy Jadot chez les Coalisés était flagrante.

"J’avais prévenu qu’on verrait un autre Oppagne à la reprise, note Aurélien Gomez. Mais nous n’avons pas eu les ressources mentales pour réagir à l’erreur de Kiki. Qui peut lui en vouloir après tout ce qu’il a déjà sorti comme ballons ? Nous avons été fragiles mentalement. Il faudra apprendre vite dans cette série pour passer un cap le plus vite possible." Fébriles après le repos et beaucoup plus brouillons en possession, les hommes d’Aurélien Gomez n’ont pu répondre aux changements osés et payants de Valère Lamy. Il a d’abord sorti un Fiacre invisible en pointe avant la demi-heure, laissant place à un Lopange beaucoup plus travailleur. Il a ensuite fait monter Jérome Jadot d’un cran, en dix jusqu’en fin de première période. Enfin, il a changé son dispositif dès la 46’, passant par un 4-4-2 losange avec Jadot et Lopange devant remplaçant le jeune Vassart par Guillaume. En face, les Zèbres n’ont pu exploiter les côtés, par Putz ou Freid, alors que la défense était complètement sous pression et que l’entrejeu perdait pied. Ce n’est pas le poteau de Guillaume en fin de match qui aurait permis à Houffaloise de revenir, le ressort était cassé depuis ce renversement de situation. Oppagne abordera donc le choc face à Sart avec le titre de meilleure attaque de la série (18 buts).

HOUFFALOISE: Louvins 5, Chekkouri 6, Tombal 6, Knoden 5 (79’, Van Der Cruys), Freid 5, Kaya 5, Thonon 6 (77’, C. Fautré), Grondin 5, Andrianne 6, Clotuche 6, Putz 5 (70’, Guillaume).

OPPAGNE : Asly 6, Dropsy 7, Polis 6, Borrey 6 (88’, Camara), Vassart 6 (46’, Guillaume 7), R. Bonjean 7, Fiacre 4 (28’, Lopange 6), V. Raskin 7, M. Bonjean 6 (90’, Teumou), Jadot 6.

Arbitre : M. Alexandre.

Assistance: 100.

Cartes jaunes : Grondin, Polis, Borrey.

Note du match : 6.

Buts: Clotuche (1-0, 16’); Cornélis (1-1, 55’); V.Raskin (1-2, 58’); M. Bonjean (1-3, 60’)

16’, sur corner, Clotuche devance la sortie d’Asly (1-0).

56’, un ballon aérien passe entre les mains de Louvins, Cornélis pousse la balle au fond (1-1).

58’, splendide coup franc de Valentin Raskin au-dessus du mur houffalois (1-2).

60’, la défense houffaloise tente de se dégager à trois reprises, mais c’est finalement Martin Bonjean qui récupère et place calmement (1-3).