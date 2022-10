Vendredi, à Rome (Durbuy), quelque 270 personnes ont pris part à la soirée qui réunissait joueurs, dirigeants, parents de joueurs et supporters du FC Bomal. Ainsi qu’un invité de marque, le Standardman Nicolas Raskin, venu de 18 h à 19 h 30 pour signer des autographes et prendre des photos avec les jeunes du club. Le médian des Rouches n’était pas venu en terre inconnue puisque son grand-père René a été joueur, entraîneur et président à Rendeux, club dont il était le voisin immédiat. Et son père Thierry a lui aussi été affilié à Rendeux durant sa jeunesse. Chaque joueur bomalois a aussi reçu à l’occasion de cette cérémonie, suivie d’un souper, un nouvel équipement remis par le nouveau sponsor du club, Adventure Valley Durbuy. Remis sur pied en 2020, le club de Bomal compte des équipes de jeunes en U6, U7, U8, U9 et U14 ainsi qu’une équipe première et une réserve. D. J.