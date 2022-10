Les Habaysiens ont évolué en supériorité numérique durant les dix dernières minutes mais n’en ont pas profité.

Mormont a renoué avec la victoire à domicile face à Raeren. Une tête de Dardenne, puis un coup franc direct de Crèvecoeur ont permis aux hommes de Philippe Medery de mener 2-0 après une demi-heure .... avant de voir Renard d’abord, Michel ensuite rejoindre les vestiaires préalablement pour deux cartons jaunes.

Mais Mormont a tenu, a résisté aux assauts des Germanophones et n’ont finalement concédé qu’un seul but, dans les arrêts de jeu, sur penalty.

Les Orangés entrent ainsi dans le top 5.

Enfin, dans le derby, Meix s’est replacé au classement en prenant le dessus sur Givry. Atundu a rapidement répondu au but d’ouverture de Thomas Day et le score était de 1-1 après un peu plus d’un quart d’heure.

Dewalque fera 2-1 après la demi-heure. Le score n’évoluera plus bien que Meix obtienne un penalty dans le dernier quart d’heure, valant l’exclusion du gardien givrytois Rehak. Gourry, normalement attaquant, a pris place entre les perches et sauvera le penalty de Dewalque. Notons enfin que Brolet a également été décisif à deux reprises pour Meix.

Les résultats en D3

Mormont – Raeren 2-1

Buts : Dardenne (1-0, 13′); Crèvecoeur (2-0, 29′); Klauser (pen. 2-1, 90′+2)

CR: Renard (Mormont, 30′; 2CJ); Michel (Mormont, 53′; 2CJ)

Habay – Sprimont 0-0

CR: Gashi (Sprimont, 80′)

Meix – Givry 2-1

Buts: T. Day (1-0, 12′); Atundu (1-1, 16′); Dewalque (2-1, 35′)

CR: Rehak (Givry, 78′)

Penalty manqué: Dewalque (Meix, 78′)