Meddah quitte Paliseul

Après le départ d’Adrien Marchal, Paliseul vient de perdre trois joueurs. Adel Meddah, Demba Sylla et Recep Turk ont en effet annoncé vendredi qu’ils quittaient le club. « On ne se retrouvait plus dans le fonctionnement du club et la concurrence devenait malsaine et non acceptée par certains joueurs ce qui créait des tensions, d’où le départ d Adrien », indique Adel Meddah.