Les Longolards passent par le chas de l’aiguille

C’est lors d’une première mi-temps assez brouillonne, surtout dans le chef des Novillois, que Longlier a réussi à imposer son jeu. Avec des essais à répétition qui, hormis sur les deux buts, n’ont pas abouti. À l’image d’une excellente combinaison amorcée par Debehogne, prolongée par Evrard pour un service trois étoiles vers Nicolas. Et une barre pour conclure.

Une petite dizaine de minutes plus tard, Debehogne remettait le couvert avec plus de réussite. Mais même le break signé Cravatte n’entamera pas le moral des Novillois. Au contraire, ils vont enfin se réveiller avant la rentrée au vestiaire pour réduire la marque et remonter sur la pelouse avec de meilleures intentions. Celles-ci se traduiront notamment par un essai de Bonjean qui passe peu au-dessus de la barre ou encore un tir appuyé de Noël qui flirte avec le poteau. Même sort pour un tir tendu de Sagna. Tout cela pendant que Longlier fait le gros dos pour tenter de conserver son avance.

Mission réussie pour la première d’Antonin Bissot, qui suppléait Damien Tucci à la barre de l’équipe locale. "C’est réussi, mais pour la manière, on repassera, avouait le T2 local. Dans notre situation, tous les points sont bons à prendre car on a pas mal de blessés. Et contre une équipe de Vaux qui nous avait battus à trois reprises la saison passée, je pense qu’on a pris trois bons points."

Dans l’autre camp, c’était surtout contre l’arbitrage que le coach Pascal Jacquemin était remonté: "Je ne sais pas ce que M. Collin a contre nous. Pour ce qui est du résultat, on aurait mérité mieux. Après vingt minutes, on est mené sur deux erreurs de marquage. On a pris les choses en mains durant la seconde période, mais on est tombé sur un bloc solide de Longlier."

LONGLIER: Brault 7, Bihina 6, Wallens 6 (35’, Furdelle 5), Debehogne 7 (79’, Van Den Eynde), Evrard 7, Perreaux 6, Fourny 6, NIcolas 6 (65’, Noël 6), Cravatte 6, Roman 5 (88’, Lecler), Bréjard 7.

VAUX-NOVILLE: Wauthy 6, André 5 (59’, Bonjean 6), Clemens 6, Sagna 6, Hubert 7, Soyer 6, Picard 5 (79’, Paquay), Bauduin 7, Noël 6, Vandenbergh 6, Berg 6.

Arbitre: M. Collin. Assistance: 80.

Cartes jaunes: Roman, Soyer, Noël, Berg, Bonjean.

Note du match: 6.

18’, sur une longue rentrée du spécialiste maison Bréjard, Debehogne place un coup de casque vainqueur sous la barre (1-0).

25’, on retrouve Bréjard au coup franc et Cravatte pour déposer le cuir en pleine lucarne (2-0).

45’+2, un joli bijou dans l’angle du but pour Bauduin qui réduit l’écart (2-1).