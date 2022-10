Les Chestrolaises cartonnent, Libramont battu après prolongation

Après un départ en mode mineur (1-5), Libramont joue juste et vite dans les transitions: 7-7, 10-10. Les Libramontoises défendent bien et de l’autre côté du terrain, Lempereur, Jourdan et Charlier (neuf points dans le premier quart) font le break: 20-13. À la reprise, Bouillon plante cinq points, Eischen met une bombe et Libramont s’envole: 30-17 (15’) et sur le buzzer, Eischen ajuste à distance: 35-25.