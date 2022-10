Pourtant, la formation drivée désormais par Eric Picart a rapidement pris les devants dans le derby à Arlon, via N’Diaye. Mais la joie fut assez courte puisque Victor Hausman égalisait juste après le quart d’heure.

Freylange va être doublement puni avant le repos. Vitali prend une seconde biscotte et rejoint les vestiaires. François donne l’avance immédiatement après à Arlon.

Rocca enfoncera le clou à dix minutes et le but de Hentcho en toute fin de rencontre n’y changera rien. Avec 5 unités, Freylange ne décolle pas encore.

En parlant de décollage, La Roche non plus n’y arrive pas. Menés avant la demi-heure sur une réalisation de Vieuxtemps, les Rochois ont perdu Guillaume Van Geen dès la 34ème minute, puis Renaud à l’heure de jeu, les deux frangins étant exclus pour carton rouge direct. Lapraille scellera le score en fin de partie.

Enfin, Ethe et Gouvy se sont quittés dos-à-dos. Le premier but n’est tombé qu’à l’entame du dernier quart d’heure, sur une phase confuse, ponctuée semble-t-il par Adam pour les Orangés. Gouvy aurait pu tuer le match mais Leyder a sauvé un penalty d’Imad Lemma avant que les Cassîdjes n’égalisent sur un penalty cocasse, transformé, à la troisième tentative, par Joachim, après qu’Aubois a vu ses deux premiers essais sauvés par Regnier et que l’arbitre a estimé qu’un joueur a pénétré trop tôt dans la surface.

LES RESULTATS EN P1

La Roche – Chaumont 0-2

Buts: Vieuxtemps (0-1, 27′); Lapraille (0-2, 86′)

CR: G. Van Geen (La Roche, 34′); R. Van Geen (La Roche, 62′)

Arlon – Freylange 3-2

Buts: N’Diaye (0-1, 8′); V. Hausman (1-1, 16′); François (2-1, 45′+1); Rocca (3-1, 82′); Hentcho (3-2, 90′+2)

CR: Vitali (Freylange, 45′; 2CJ)

Ethe – Gouvy 1-1

Buts: Adam (0-1, 75′); Joachim (1-1, pen. 86′)

Penalty manqué: Imad Lemma (Gouvy, 84′)