2B | Neuvillers prend la tête, Les Bulles et Wellin partagent

Coup d’arrêt pour Orgeo après son beau neuf sur neuf. Florenville, de son côté, se reprend bien après la défaite à Ochamps et décroche sa première victoire hors de ses bases. Une victoire que les joueurs de Morgan Matz doivent notamment à la famille Blandin: trois buts pour Cyprien, un but pour Florian. Florenville, où Morgan Matz opérait quatre changements dans son onze de base, passe devant à la demi-heure quand, sur un long centre, une tête de Cyprien Blandin, légèrement déviée par le bras Gillardin, trompe Bontez (0-1). Le pichichi de la série fait le break avant la pause avant de plier le match dans le dernier quart d’heure (0-3). Réduit à dix après la deuxième jaune de Thomas, Orgeo réduit malgré tout l’écart par Pierson avant que F. Blandin ne plante le quatrième but des siens. La dernière rose est pour Rossignol: 2-4. "Nous avons su mettre de l’impact", précise Morgan Matz.

Libin 1 – Bercheux 0

Victoire importante pour Libin qui compte toujours une rencontre de retard et qui dépasse Ochamps, Orgeo et Saint-Hubert au classement. Dans un match très agréable, avec du rythme pendant nonante minutes, Libin se montre rapidement dangereux, mais la frappe de Khelfi trouve le poteau. Dans la foulée, Léonard tente sa chance. Strepenne capte le cuir. Bercheux croit ouvrir le score à deux reprises, mais à chaque fois, Vermierdt ne cadre pas: 0-0 au repos. Au retour des vestiaires, Fabrice Debiais décide de faire monter Arthur Nollevaux. Un changement gagnant puisque sur un centre de Léonard, la tête croisée de l’ailier trompe Strepenne (1-0). Bercheux pousse, mais les ballons de Debiève et Villalba ne sont pas cadrés. La dernière occasion est pour Delahaut qui reprend juste à côté.

St-Hubert 1 – Ochamps 1

Pas de vainqueur dans ce duel entre les deux belles surprises de ce début de saison. "Un nul globalement assez logique, commente Sébastien Ricci. Saint-Hubert a évolué avec un bloc bas, en voulant ressortir le cuir proprement. De notre côté, nous avons manqué de précision." Rapidement devant grâce à un penalty transformé, avec l’aide du poteau, par Claude, Saint-Hubert craque avant le repos. Sur coup franc, Gourmet met sa tête. Le cuir revient dans les pieds de G. Schroeder qui envoie au fond (1-1). En seconde période, Ochamps pousse, mais en contre, Javay et Breuskin manquent le break. "Un point à l’extérieur, cela reste un bon résultat. Et quand tu ne peux pas gagner, c’est aussi important de ne pas perdre", termine Sébastien Ricci. Seul point noir du côté de Saint-Hubert, la blessure de Chardome, victime d’une solide entorse, après un tacle en retard de Schroeder.

Paliseul 4 – Sainte-Ode 1

Sans Meddah, Turk et Sylla, qui ont décidé de quitter Paliseul après le départ d’Adrien Marchal, les Grenouilles, avec Noël Jacques sur le banc, n’ont pas tremblé. Paliseul passe devant après un gros quart d’heure. André va presser Francis qui loupe son dégagement. Le Mangouero récupère, tente sa chance, mais se loupe. Le cuir revient vers C. Poncelet qui pousse au fond (1-0). Plus dangereux, notamment via C. Poncelet, Paliseul se fait rejoindre quand Werner transforme un penalty après une faute de Nemery (1-1). Pas de quoi faire douter Paliseul qui reprend l’avance par R. Poncelet, sur un assist de Le Mangouero bien servi par Foulon (2-1). Arthur Poncelet touche ensuite la barre sur coup franc avant de tromper Francis peu après sur un coup franc de C. Poncelet. Le mot de la fin est pour A. Pncelet, bien servi par Rongvaux (4-1).

Les Bulles 2 – Wellin 2

Un résultat qui n’arrange aucune des deux équipes. Dans un très petit match de football, Les Bulles ouvre le score après moins de deux minutes. Godard hésite dans sa sortie, Roelants en profite (1-0). Après un essai de Trodoux juste à côté, Wellin égalise. Le cuir revient vers Brihaye, qui, sur la droite du rectangle, croise (1-1). À la reprise, une tête de Brihaye trouve le poteau. Dans l’autre sens, sur un coup franc de Gaillard, Godard se loupe. Compère pousse au fond (2-1). Wellin arrachera finalement le point du partage grâce à Trodoux, au bon endroit pour dévier un ballon qui traînait dans le rectangle. En fin de match, Meunier a la balle du 2-3 au bout du pied, mais l’attaquant, sorti sur blessure, manque le cadre.

Corbion 0 – Rossignol 3

Première victoire pour Rossignol. "Un succès plus que logique, commente Julien Guillaume. Nous avons eu un peu plus de mal dans le premier quart d’heure, mais ensuite, nous avons dominé, sans rien concéder." Sur le banc depuis quelques semaines, Bounnoy était titulaire. Et l’offensif a donné raison à son coach en plantant un doublé. L’autre but est signé Hubert: 0-3.

Grandvoir 1 – Neuvillers 2

Grandvoir manque l’occasion de s’accrocher au groupe de tête. "Mais nous n’avons pas été bons", admet Benjamin Decamps. Le mentor des Cerfs avait opté pour un bloc bas. Pas de bol, son plan est tombé à l’eau après trois minutes quand, après une longue diagonale, PH Gérard commet la faute. Nicolas transforme le penalty (0-1). Dans un match sans énormément d’occasions, Neuvillers, qui prend la tête de la série, fait le break au deuxième acte. Hansen pénètre et tente sa chance. La barre repousse, mais Murego prolonge de la tête (0-2). Grandvoir réduira l’écart en fin de match grâce à un penalty de Chenot (1-2). "Une victoire totalement méritée, dit Christophe Jacquemin. C’est notre match le plus complet de la saison."