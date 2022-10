Coup d’arrêt pour Orgeo après son beau neuf sur neuf. Florenville, de son côté, se reprend bien après la défaite à Ochamps et décroche sa première victoire hors de ses bases. Une victoire que les joueurs de Morgan Matz doivent notamment à la famille Blandin: trois buts pour Cyprien, un but pour Florian. Florenville, où Morgan Matz opérait quatre changements dans son onze de base, passe devant à la demi-heure quand une tête de Cyprien Blandin, légèrement déviée par Gillardin, trompe Bontez. Le pichichi de la série fait le break avant la pause avant de plier le match dans le dernier quart d’heure (0-3). Réduit à dix après la deuxième jaune de Thomas, Orgeo réduit malgré tout l’écart par Pierson avant que F. Blandin ne plante le quatrième but des siens. La dernière rose est pour Rossignol: 2-4.

Libin 1 – Bercheux 0

Victoire importante pour Libin qui compte toujours une rencontre de retard et qui dépasse Ochamps, Orgeo et Saint-Hubert au classement. Dans un match très agréable, avec du rythme pendant nonante minutes, Libin se montre rapidement dangereux, mais la frappe de Khelfi trouve le poteau. Dans la foulée, Léonard tente sa chance. Strepenne capte le cuir. Bercheux croit ouvrir le score à deux reprises, mais à chaque fois, Vermierdt ne cadre pas: 0-0 au repos. Au retour des vestiaires, Fabrice Debiais décide de faire monter Arthur Nollevaux. Un changement gagnant puisque sur un centre de Léonard, la tête croisée de l’ailier trompe Strepenne (1-0). Bercheux pousse, mais les ballons de Debiève et Villalba ne sont pas cadrés. La dernière occasion est pour Delahaut qui reprend juste à côté.

St-Hubert 1 – Ochamps 1

Pas de vainqueur dans ce duel entre les deux belles surprises de ce début de saison. "Un nul globalement assez logique, commente Sébastien Ricci. Saint-Hubert a évolué avec un bloc bas, en voulant ressortir le cuir proprement. De notre côté, nous avons manqué de précision." Rapidement devant grâce à un penalty transformé, avec l’aide du poteau, par Claude, Saint-Hubert craque avant le repos. Sur coup franc, Gourmet met sa tête. Le cuir revient dans les pieds de G. Schroeder qui envoie au fond (1-1). En seconde période, Ochamps pousse, mais en contre, Javay et Breuskin manquent le break. "Un point à l’extérieur, cela reste un bon résultat. Et quand tu ne peux pas gagner, c’est aussi important de ne pas perdre", termine Sébastien Ricci. Seul point noir du côté de Saint-Hubert, la blessure de Chardome, victime d’une solide entorse, après un tacle en retard de Schroeder.