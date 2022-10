Nouveaux classements: quelques satisfactions dans la grisaille

La moyenne d’âge des joueurs qualifiés pour jouer en messieurs 1 et dames 1 dans le Belgian Circuit n’a jamais été aussi élevée. On voit de nombreux vétérans s’accrocher et on n’aperçoit pas à l’horizon le moindre jeune capable de montrer le bout de son nez pour rejoindre le haut niveau, si ce n’est le Garisartois Mathias Meulemans qui grimpe de quelques places.

En second lieu, on mettra en exergue l’année noire du tennis féminin avec huit des meilleures joueuses de la province qui rétrogradent. Seule la Messancéenne Renée Dorval réussit sa saison et entre méritoirement dans le top 100 belge.

Des bons bulletins quand même.

Le tennis masculin de la province est maintenant dominé par les deux Louis, Herman et Van Herck, les deux seuls série A, qui se sont installés dans le top 40 des meilleurs joueurs belges. Louis Herman a arrêté sa carrière internationale et entame à 21 ans une carrière d’entraîneur. Aura-t-il la possibilité de mener en parallèle une carrière sur le circuit national comme Yannick Vandenbulcke l’a fait par le passé ? Ce dernier paye très cher sa blessure occasionnée au padel et tombe dans les profondeurs du classement. Anormalement pénalisé par rapport à sa valeur réelle, aura-t-il l’énergie suffisante que pour courir des tournois où il devra passer par les tableaux de qualification ? Le troisième larron, Louis Van Herck, est déterminé à mener à bien sa carrière tennistique en parallèle avec la dernière année de son Masters bruxellois.

On félicitera le head coach du RTC Arlon, Alexandre Gravier, qui termine à deux places du top 100, en jouant très peu. Nul doute qu’avec quelques tournois supplémentaires, il aurait décroché un statut de série A. L’Arlonais Thibault Dorval, le Arlonais de Marche Arnaud Delhez, et le Marchois Victor Huart auront certainement accueilli leurs promotions avec le sourire. Des passionnés qui le méritent.

Hélène Scholsen reste la n° 1 de la province, mais a mis le tennis entre parenthèses en s’installant en France.

Rendez-vous à Marche dans quinze jours pour le premier Belgian Circuit de la saison 2022-2023.